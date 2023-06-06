\n«У нас есть юрисконсульта правительства, который просто игнорирует огромную часть израильского общества и считает их неважными дураками», — сказал Хасон радио \nГалей ЦАХАЛ\n.\n\n\n\n«Она надеется на тех, кто защищает ее репутацию сверху — и на СМИ, и на суды, и на прокуратуру, и на политику. Она опирается на эту важную, влиятельную кучку — и ей нет дела до людей. Она думает, что это население — глупое, бессильное стадо».\n\n\n\nХасон добавила: «Насколько я могу, независимо от того, сколько критики я получаю, я буду рупором для этой публики, которая будет повторять эти вещи и говорить, что император голый. Вы разоблачены, миссис Миара».\n\n\n\n«В полиции есть комиссар, который решает, что он реорганизует окружное управление. Так что теперь ему это не разрешено? Кто вас выбрал, миссис Миара?» — заключила журналист.\n\n