\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nMay 19 & 20, 2023 - Parsha Bamidbar 5783\n\n\n\nMay 25 to 27, 2023 - Shavuot\n\n\n\n \n\n\n\n \n\n\n\n\n Read Rabbi Harold Kanotopsky (z"l) on Shavuot.\n\n\n\n\nRead "Rooted in Reality" (May 25, 1947)\n\n\n\n\n\nRead "Forever in Pursuit" (June 13, 1948)\n\n\n\n\n\nRead "The Road Better Taken"\n\n\n\n\n \n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n Read an excerpt from Silver From the Land of Israel by Rabbi Abraham Isaac HaKohen Kook on Shavuot.\n\n\n\n\nRead \n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n Read an excerpt from Eretz Yisrael in the Parashah by Rabbi Moshe Lichtman on Parashat Bamidbar.\n\n\n\n\nRead here\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n Read an excerpt from Unlocking the Torah Text by Rabbi Shmuel Goldin on Parashat Bamidbar.\n\n\n\n\nRead here\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n Read Rabbi Fabian Schonfeld (z"l) on Parashat Bamidbar.\n\n\n\n\nRead here\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n "Law as Love"\n\n\n\nRead Rabbi Jonathan Sacks (z"l) on Parasha Bamidbar.\n\n\n\n\nRead here\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n Read Rabbi Berel Wein on Parashat Bamidbar.\n\n\n\n\nRead here\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n "The Nation and the Divine Presence in the Wilderness"\n\n\n\nRead Rabbi Rav Rimon on Parashat Bamidbar.\n\n\n\n\nRead here\n\n\n\n\n \n\n\n\n"By the Clans of its Ancestral Houses"\n\n\n\nRead Rav Avraham Broida on Parashat Bamidbar.\n\n\n\n\nRead here\n\n\n\n\n \n\n