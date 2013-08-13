\nГенпрокуратура РФ сообщила, что сведения об иностранном финансировании избирательной кампании кандидата в мэры Москвы Алексея Навального подтвердились.\n\n\n\n«В ходе проверки подтверждаются сведения об иностранном финансировании избирательной кампании Навального. В частности установлено, что через электронную платежную систему Яндекс-деньги свыше 300 иностранных юридических и физических лиц, а также анонимных жертвователей из 46 стран мира (в том числе США, Финляндии, Великобритании, Швейцарии, Канады) с 347 IP-адресов направили в электронные кошельки А. Навального и членов его предвыборного штаба Н.Н. Ляскина, К.С. Янкаускаса и В.Л. Ашуркова деньги на избирательную кампанию», - говорится в сообщении.\n\n\n\nМатериалы о финансировании избирательной кампании Навального иностранными юридическими и физическими лицами, а также анонимными жертвователями направлены в МВД России для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, сообщили в ведомстве, сообщают РИА Новости.\n\n\n\nСледует заметить, что по российским закона избирательный фонд кандидата создается за счет его собственных средств, добровольных пожертвований граждан и юридических лиц. При этом запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды иностранным государствам и иностранным организациям, иностранным гражданам, анонимным жертвователям.\n\n\n\nНе остался в стороне от процесса «обличения» и Владимир Жириновский. Ранее лидер ЛДПР заявил, что сам направил Генпрокуратуру требование проверить финансирование избирательной кампании кандидата в мэры Москвы и уточнил, что речь идет о поступлении денег через Яндекс-кошелек.\n\n\n\nНапомним, 18 июля Алексей Навальный был приговорен к пяти годам лишения свободы за хищение имущества компании «Кировлес», позже мера пресечения была изменена с ареста на подписку о невыезде. В настоящий момент юрист, общественный деятель, создатель антикоррупционного проекта мер ведет борьбу за кресло мэра Москвы.\n\n\n\nСудя по мощи ударов, обрушившихся на политика со стороны блюстителей закона, шансы занять кресло мэра столицы у Навального более, чем велики. В этой связи стоит отметить нездоровое внимание прессы к еврейскому происхождению Алексея Навального. Привычный бытовой антисемитизм россиян госпропаганда начала использовать как инструмент политического шантажа. Целая серия материалов готовит будущий электорат к тому, что оппозиционная, а в данном случае антиправительственная деятельность сверх популярного Навального является ни чем иным как частью некого сионистского проекта по смене власти в России.\n\n\n\n\n\n