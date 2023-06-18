\n\n\n\nИзраильская компания «Делек Моторс», являющаяся главным импортером автомобилей BMW, начала с сегодняшнего дня, 15 августа, продажу спортивной компактной модели прославленного германского производителя.\n\n\nНовая BMW М135i оснащена двигателем объемом 3,0 литра, мощностью 320 л.с. с двойным турбонаддувом. На разгон до 100 км/ч машине этой модификации требуется всего 4,9 секунды. НЕ зря в одном из рекламных проспектов онга названа "автомобиль мечты"!\n\n\nБоле того, в нашей стране автомобиль предлагается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.\n\n\nВсех нас, конечно, интересует – сколько же стоит это чудо техники? Ответ дает газета «Глобс», сообщая, что цена BMW М135i в базовой комплектации составляет 300 тысяч шекелей.\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n