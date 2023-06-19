\n\nВооруженный палестинский арабский террорист, в четверг днем арестованный израильской полицией в Яффо,\n после своего ареста признался властям, что планировал совершить теракт в Тель-Авиве.\n\n\n\nГруппа спецподразделения пограничной полиции «Ясам» арестовала террориста в Яффо, к югу от Тель-Авива, после того, как он вызвал подозрения у офицеров.\n\n\n\nПолиция обнаружила автомат и две самодельные бомбы в спортивной сумке террориста.\n\n\n\nПосле того, как его поместили под арест, террорист сказал арестовавшим его офицерам, что направлялся для совершения теракта в Тель-Авиве, и только офицеры, арестовавшие его, помешали ему сделать это.\n\n\n\n«Я приехал, чтобы совершить теракт в Тель-Авиве, месте, где много людей», — сказал террорист.\n\n\n\nТеррорист, уроженец города Шхем в Самарии, находящегося под управлением Палестинской автономии, на момент ареста незаконно проживал в Израиле.\n\n\n\nПолиция сообщает, что террорист совершал преступления на национальной почве и был арестован на Храмовой горе с ножом, а позже отбывал срок в израильской тюрьме.\n\n