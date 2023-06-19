\nДиректор местной еврейской школы «Ор Авнер» раввин Левитин рассказал, что люди в синагоге услышали во время утренней молитвы «Шахарит» сильный взрыв и увидели большую вспышку света в небе, сообщает ZMAN.\n\n\n\n«Посыпались стекла, и люди пытались бежать, но не знали куда, - сказал раввин. - Потом нам сказали, что из космоса упал метеорит».\n\n\n\nЛевитин опубликовал в сети фотографии окон синагоги без стекол, которые, по его словам, выбило взрывной волной. Один из молящихся едва не получил довольно серьезную травму, когда на его стул упало стекло. За мгновение до этого человек встал, чтобы посмотреть на источник яркого света.\n\n\n\n\n\n\n\n \n \n \n\n\n\n\n\n\n\n\n