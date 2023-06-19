\nогонь по инженерному орудию министерства обороны Израиля на линии разграничения в районе контрольно-пропускного пункта Джаламе близ Дженина.\n\n\n\nПострадавших нет, но бульдозер сильно поврежден. На месте происшествия было обнаружено 30 гильз. Силы ЦАХАЛ проводят сканирование, пытаясь определить местонахождение источника стрельбы. Контрольно-пропускной пункт закрыт\n\n\n\nЧерез час после стрельбы в палестинских социальных сетях появилось видео подготовки, самого обстрела и последствий.\n\n\n\n\n\n\n\n\n“Вторая стрельба за день”, — заявил кандидат в депутаты Кнессета от “Ха-Ционут ха-Датит” Цви Сукот, — “Не проходит и дня без хотя бы одного обстрела. Террористы теперь даже не боятся выкладывать видео. Ежедневные обстрелы, но при этом нет никакой существенной реакции со стороны системы безопасности на это. Бени Ганц бросил Иудею и Самарию”.\n\n\n\nНакануне палестинцы напали на еврейского пастуха из поселения Маон на Хевронском нагорье. Он получил черепно-мозговую травму и находится в больнице в состоянии средней степени тяжести.\n\n\n\nНа 23-летнего пастуха напали около 30-ти палестинцев, когда он был со своим другом. В какой-то момент один из палестинцев ударил его мотыгой. Один из израильтян ответил боевыми выстрелами, после чего произошли столкновения между 40 палестинцами и 20 израильтянами, проживающими в этом районе.\n\n\n\n\n\n