\nПосле публикации \nитогов выборов в Кнессет ХХ созыва\n, президент Израиля Реувен Ривлин дал понять, что ведущие политические партии должны объединить свои усилия для создания правительства национального единства.\n\n\n\n\n\n\n\nТаким образом, он, фактически, настаивает на формировании правительства национального единства, в которое должны войти «Ликуд» и левые силы, возглавляемые Ицхаком Герцогом и Ципи Ливни? (досл. ריבלין יתעקש על הקמת ממשלת אחדות בין הליכוד למחנה בוז'י-לבני?).\n\n\n\n\n\n\n\nПо его словам, комментирующим \nитоги первых exit pools\n, передаваемых израильскими телеканалами, «несмотря на сомнения и возражения» (досл. «חרף הפקפוקים וההתנגדויות»), в его планах – привести лидеров наиболее крупных партий к созданию правительства национального единства.\n\n\n\n\n\n\n\nКак о том сообщает \nгазета «Гаарец»\n, президент заявил, что лидеры правого и левого политического направления уже говорили с ним, и он «убежден, что только правительство национального единства сможет предотвратить быстрый распад израильской демократии и предотвратит возможность новых выборов в ближайшем будущем».\n\n\n\n\n\n\n\nНапомним, что вчера, 17 марта, \nпремьер-министр прямо заявил\n: «я позвоню Нафтали Беннету, чтобы начать создание правительства национального правого лагеря. Могу заверить, что правительства национального единства с «Аводой» не будет. Такой вариант даже не рассматривается».\n\n\n\n\n\n\n\nНынешним же утром премьер-министр пообещал немедленно начать создание сильного и стабильного правительства, заботящегося о безопасности и благополучии всех граждан Израиля. «Я не могу перечислить всё, но могу сказать с уверенностью – мы сталкиваемся с политическими проблемами и проблемами безопасности, а также экономическими и социальными проблемами. Мы обещали заботиться о снижении стоимости жилья и цен на жилье – и будем это делать».\n\n\n\n\n\n\n\nОн также сообщил, что уже говорил со всеми лидерами партий национального лагеря: «Я призвал их присоединиться ко мне и создать новое правительство без промедления. Граждане Израиля могут ожидать в скором времени формирования ответственного правительства, которое будет эффективно работать для них».\n\n