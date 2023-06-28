\nЯир Офер из поселения Кохав Ха-Шахар (כוכב השחר), получивший ранение в \nтеракте, устроенном арабами вчера вечером в Биньямине\n, вспоминает пережитое.\n\n\n«Мы пошли на баскетбольный матч, и когда возвращались домой, медленно ведя машину из-за резких поворотов, нас обстреляли, но мы продолжали ехать, поэтому как-то удалось выбраться из-под обстрела. Силы безопасности прибыла быстро и мы получили быстрый и хороший уход со стороны врачей, и я очень благодарен всем», - говорит Яир.\n\n\n\n«…Для меня важно сказать это: им [террористам] нечего терять. В худшем случае их отправят в тюрьму, где условия лучше, чем в их собственном доме, так что они ничего не проигрывают» (досл. «זה וחשוב לי להגיד את זה כי אין להם מה להפסיד. במקרה הכי גרוע ישלחו אותם לכלא לתנאים יותר טובים מהבית שלהם, לנו יש מה להפסיד»), - добавил он.\n\n\n\n«Обо мне говорят: «поселенец». Что это означает – «поселенец»? Я вырос в Иерусалиме, и нашел хорошее место, чтобы растить моих детей. Я отец двух детей, я женился – и в этом моя жизнь. Я – студент, и я работаю много и нелегко, так что у нас есть деньги и я живу должным образом. Никто не дает мне денег, государственные финансы – не для поселенцев. Я плачу налоги и нацстрах, и все мы упорно работаем, а нам говорят, будто бы мы – захватчики! Так позвольте мне сказать вам – это не так. Мы считаем, что Эрец-Исраэль принадлежит нам и наше право жить там.\n\n Я работаю бок о бок с арабами и отношусь к ним, как человек должен относиться к человеку. \n\nЯ не собираюсь воевать, я и мы все хотим жить в мире», - говорит Яир Офер.\n\n\n\nВозвращаясь к пережитому во время теракта, он сказал, что «когда началась пальба, я съежился и попытался как-то защитить голову, никогда не забуду этого чувства: я чувствовал себя беспомощным, а кто-то пытался отнять у меня мою жизнь… Я получил ранения в ноги, но все это могло закончиться иначе, и я не смог бы говорить с вами сегодня».\n\n\n\n\n\nОписывая ухудшающуюся ситуацию в сфере безопасности, он сказал: «Вы должны заботиться о нашей стране, не боясь людей, которые за рубежом. Это – наша страна, мы должны полностью контролировать ее».\n\n\n\n\n\nЯир также говорил о \nтяжелом состоянии своего друга \n\n\n\nМалахи Моше Розенфельда\n: «я прошу все \nсообщество молиться за его выздоровление… его брат был убит, когда был солдатом.\n\n Его семья – очень хорошие люди», - и завершает свой рассказ словами: - «Мы пошли на баскетбольный матч, как и все остальные, но нас хотят убить, потому что мы – евреи» (досл. «\n\n\nהלכנו למשחק כדורסל כמו כל אחד אחר, אבל רוצים להרוג אותנו כי אנחנו יהודים\n\n»).\n\n\n