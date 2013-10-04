\nКак сообщило ВВС, в католической средней школе Маунт Кармел в городе Аккрингтон в графстве Ланкашир двум подросткам-мусульманам запретили посещать уроки до той поры пока они не согласятся сбрить свои бороды.\n\n\n\n\n\n\n\nВ начале учебного года двум 14-летним ученикам из мусульманских семей пришлось направить свои стопы не на уроки, а во внеклассный центр по оказанию дополнительной помощи, то есть их изолировали от остальных учащихся.\n\n\n\n\n\n\n\nПо мнению большинства исламских правоведов, ношение бороды является обязательным для каждого мусульманина, а её сбривание запрещено.\n\n\n\nОднако, по словам директора школы Хавьера Боуэрса, речь не идет о религиозных верованиях подростков.\n\n\n\nПолитика изоляции учеников применяется во всех случаях, когда дети нарушают положение о школьной форме и внешнем виде учащихся.\n\n\n\nВ заявлении местной администрации Ланкашира приводятся слова директора школы: "Я прекрасно понимаю, насколько деликатен этот вопрос. Я делаю все, что в моих силах, чтобы проявить максимальное понимание и здравый смысл при рассмотрении подобных проблем".\n\n\n\n«В случае необходимости мы направляем в школьный центр по оказанию дополнительной помощи тех учеников, которые нарушают правила о школьной форме и внешнем виде учащихся», - говорит директор учебного заведения.\n\n\n\nПо его словам, одним из принципов школы Маунт Кармел является соблюдение высоких стандартов во всех сферах школьной жизни, в том числе и в отношении внешнего вида учеников.\n\n\n\nКатолическая школа обладает строгими правилами относительно внешнего вида школьников: все они обязаны носить форму единого образца, запрещаются любые украшения и макияж, а мальчики должны быть аккуратно подстрижены и гладко выбриты.\n\n\n\nДиректор Хавьер Боуэрс добавил, что и ученикам, и родителям регулярно напоминают об этих правилах.\n\n\n\n\n\n