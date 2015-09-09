\nВчера вечером, 8 сентября, премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел встречу с председателем Европейского совета Дональдом Туском, в ходе которой выразил недоумение по поводу обуявшей Европу «навязчивой антиизраильской идеи».\n\n\n\n\n\n\n\nПриветствовав Туска, Нетаньяху отметил успехи Израиля в области инноваций, а также борьбу против исламского экстремизма, утверждая, что Европа много более продуктивным партнером в любой из этих областей.\n\n\n\n\n\n\n\n«Я думаю, что у нас [Израиля и Евросоюза] есть много общих проблем, с которыми мы сталкиваемся, и в этой связи вызывает недоумение непреходящая одержимость Европы навязчивой антиизраильской идеей», - заявил Биньямин Нетаньяху.\n\n\n\n\n\n\n\n«Ничего не происходит [в Европе], когда сотни тысяч людей погибают на Ближнем Востоке, когда миллионы теряют крышу над головой, но как только дело касается Израиля – отовсюду слышны призывы к бойкотам, как единственному, что «должно быть сделано», очернения и демонизация единственной истинной демократии на Ближнем Востоке», - продолжил Биньямин Нетаньяху.\n\n\n\n\n\n\n\n«Израиль – авангард свободы, единственная страна [на Ближнем Востоке], где уважаются права человека, где есть свободная пресса и где ценности, которые мы разделяем с Европой, служат нашей картой и компасом в жизни», - добавил он. - «Поэтому, я считаю, такое негативное отношение к нам – необъяснимо, и, более того, приносящее ущерб самой Европе».\n\n\n\n\n\n\n\n«Мы являемся хранителями цивилизации здесь, в самом сердце Ближнего Востока, выступая против нового варварства, и я хочу обсудить с вами, как обсуждал с другими европейскими лидерами, вопрос о том, как Европа и Израиль могут сотрудничать, обеспечивая прогресс для всех народов Ближнего Востока, мир со всеми нашими соседями, действуя ради нашего общего будущего», - призвал премьер-министр Израиля.\n\n\n\n\n\n\n\n«Я хочу увидеть Европу более продуктивной по отношению к моей стране, а не оказывающей постоянное давление на Израиль, поддерживающей соглашения, угрожающие нашему существованию», - заключил Биньямин Нетаньяху.\n\n\n\n\n\n\n\nНапомним, что вчера же \nс Дональдом Туском встретился президент Израиля, Реувен Ривлин\n. В ходе беседы он обсудил с гостем намерение ЕС ввести маркировку товаров, произведенных в Иудее и Самарии, а также кризис беженцев в Европе.\n\n\n\n\n\n\n\n«Торговля и промышленность служат образцом для мира между народами этого региона: мы видим это своими глазами в районах, где израильтяне и палестинцы работают вместе и учатся узнавать друг друга. Мир не может быть навязан, он должен прийти от самих людей», - указал президент Израиля.\n\n\n\n\n\n\n\n«[Поэтому] маркировка израильской продукции станет только еще одним препятствием к миру», - подчеркнул Ривлин. - «Европа должна помнить, что мечта разных народов, живущих бок о бок, не была достигнута путем создания барьеров для торговли и сотрудничества, но, ломая их, находит общий язык».\n\n\n\n\n\n\n\nСо своей стороны, Туск поблагодарил президента за теплый прием, и сказал, что был рад посетить Иерусалим в своей новой должности: «Мы, конечно, должны говорить о мирном процессе, который волнует все стороны. Я знаю, ситуация гораздо сложнее, чем многие думают, и вопросы далеки от черного и белого. Поэтому-то мы и должны продолжать работать вместе для того, чтобы перезапустить мирные переговоры».\n\n