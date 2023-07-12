\nКак уже сообщал \n7 канал\n, два дня назад Хасан Насралла, выступая с речью в в годовщину ликвидации военного командира «Хизбаллы» Имада Мугние, публично \nстал угрожать Израилю тысячами жертв, вследствие обстрела «Хизбаллой» хранилища аммиака в Хайфе\n.\n\n\n\n«Хизбалла» имеет свою атомную бомбу – это хранилище с 15 тысячами тонн аммиака в Хайфе, и нанесенный нами ракетный удар превратит их в атомную бомбу, которая вызовет гибель десятков тысяч сионистов», - заявил «Хизбалла».\n\n\n\nВ ответ на эти слова последовала ироничная реакция мэрии Хайфы, которая поблагодарила главаря «Хизбаллы», что он вновь сделал актуальной тему переноса хранилища с аммиаком из Хайфы.\n\n\n\nА вот Организация Объединенных Наций почему-то никак не отреагировала. О, том, что генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну следует хотя бы осудить слова ливанского топ-террориста, напомнил посол Израиля в ООН Дани Данон.\n\n\n\n«Когда главарь террористической группировки угрожает целой стране, делая столь радикальное заявление, ваше молчание – не вариант. Я призываю Вас осудить это опасное и жестокое заявление», - написал Данон в открытом письме Пан Ги Муну.\n\n\n\nДанон также написал в своем письме о причастности «Хизбаллы» к гражданской войне в Сирии, а также военном строительстве в Южном Ливане, что является грубым нарушением резолюции 1701 Совета безопасности ООН.\n\n