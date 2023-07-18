\n\nПредседатель «Исраэль Бейтену» депутат Кнессета Авигдор Либерман атакует политику правительства из-за решения закрыть в стране ресторанный бизнес, дабы обуздать распространение коронавируса. \n\n\n\n\n\n«Господин министр здравоохранения Юлий Эдельштейн, произвольное решение снова закрыть рестораны - это смертный приговор для отрасли. Рестораны, которые открылись после длительного периода закрытия, должны были адаптироваться с рекордной скоростью к изменяющимся ограничениям, а теперь снова без предупреждения вынуждены закрываться. Я считаю, что правительство должно немедленно отменить решение и, по крайней мере, разрешить рестораторам работать в воскресенье, чтобы использовать, а не выбросить в мусор запасы продовольствия», - заявил Либерман.\n\n\n\n\n\nКроме того председатель «Исраэль Бейтену» отметил: «Вы слышите слова «гражданское восстание»? Если вы не начнете вести себя логически, то в течение нескольких дней, вы увидите это своими глазами».\n\n\n\n\n\nРестораторы и владельцы кафе протестовали этим утром, в пятницу, 17 июля, \n \nпротив новых ограничений и принуждения закрыть свой бизнес в ближайшие выходные. \n\n\n\n\n\nСовместное заявление руководства ресторанной, кафе и барной индустрии гласит: «Мы обязаны бороться за наш бизнес. Даже если мы станем преступниками по собственной воле. Мы не будем выбрасывать все подготовленное и сырье, которые мы уже заготовили к концу недели. Мы призываем общественность прийти и поддержать нас, сделать заказ из меню и купить еду».\n\n\n