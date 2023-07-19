\nВ среду, 18 февраля, пресс-служба Елисейского дворца распространила заявление, в котором говорится, что французские власти сделают все необходимое для того, чтобы найти и наказать виновных в осквернении еврейских кладбищ в стране.\n\n\n\nРанее стало известно, что во французском департаменте Кальвадос неизвестные нарисовали на надгробиях еврейских захоронений свастики, а также оставили нацистские послания. Всего были осквернены несколько десятков надгробий.\n\n\n\nДанный инцидент произошел спустя несколько дней после аналогичного происшествия в Эльзасе. В воскресенье ночью преступники осквернили более 250 могил на старом еврейском кладбище в городе Сар-Юньон. Премьер-министр Франции Мануэль Вальс решительно осудил этот акт вандализма и обещал сделать все возможное, чтобы вернуть чувство безопасности еврейской общине страны.\n\n\n\n\n\n