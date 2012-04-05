\n\n\nГруппа египетских должностных лиц, представляющих "Братьев-мусульман", пребывает на этой неделе с визитом в Вашингтоне.\n\n\n\n\n\nПредставители победившей на парламентских выборах в Египте партии встречаются с представителями США в попытке убедить США в "умеренности" взглядов \n\n\n\n"Братьев-мусульман" - г\n\n\n\nруппы, которая имеет репутацию абсолютной нетерпимости по отношению к евреям и христианам\n\n.\n\n\n\nВо вторник (3 апреля) представители "Партии свободы и справедливости" встретились с рядом должностных лиц, отвечающих за внешнюю политику и безопасность. \n\nЭта встреча была организована по инициативе американцев, которые пытаются построить отношения с новыми политическими партиями, пришедшими к власти в Египте после изгнания Хосни Мубарака.\n\n\n\n\n\n2 апреля радиостанция ЦАХАЛа сообщила о том, что делегация Конгресса США встретилась в Каире с Хайратом эль-Шатером - кандидатом в президенты Египта, представляющим "Братьев-мусульман".\n\n\n