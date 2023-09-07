\nДрузские активисты в последние дни начали строить незаконные деревни недалеко от Далият аль-Кармеля.\n\n\n\nКогда одного из активистов, Салеха Абу Рохана, спросили, не боятся ли они инспекторов, которые приедут, он ответил: «Пусть попробуют, прийти они могут. Пусть только осмелятся, такова поговорка. История покажет, что будет потом».\n\n\n\nОн уточнил, что в предстоящий период четыре аналогичных аванпоста будут построены в Галилее и Кармеле в знак протеста против политики правительства в отношении распоряжений о сносе и штрафов за незаконное строительство в друзских деревнях.\n\n\n\n«Друзские поселенцы», как они себя называют, вывесили таблички с надписью: «По приказу министра Бен-Гвира мы строим на вершинах холмов», имея в виду, когда министр Бен-Гвир сказал жителям самарийской деревни Эвиатар «Штурмуйте вершины холмов и заселяйте их, мы вас поддерживаем».\n\n