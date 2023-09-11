\nГлава Моссада Давид Барнеа сегодня, в воскресенье 10 сентября, принял участие в конференции в Университете Рейхмана и в своей речи сообщил, что иранцы намеревались продать России ракеты малой и большой дальности, но эта сделка была сорвана.\n\n\n\nТакже Бареа рассказал следующее: “Иран намеревался продать России дополнительное оружие, что также удалось пока предотвратить. Мы опасаемся, что взамен русские передадут иранцам передовые технологии и вооружение, которые, безусловно, поставят под угрозу наше благополучие и, возможно, даже наше существование здесь".\n\n\n\n“Тегеран продолжает попытки получить статус просвещенной страны. Они прикрываются историей. По мере того, как иранская самоуверенность растет, растут и его усилия по распространению террора по всему миру с ощущением, что цена этого будет невысокой”, - продолжил Барнеа.\n\n\n\n"Мы наблюдаем значительный рост нападений на евреев и израильтян по всему миру. В прошлом году мы и наши партнеры предотвратили 27 террористических атак по всему миру", - добавил он.\n\n\n\nБарнеа заявил, что "пока мы дошли только до командиров, но пришло время взыскать с Ирана цену иным способом. Нанесение вреда любому израильтянину или еврею со стороны Ирана приведет к активности как в глубине этой страны, так и в ее сердце - Тегеране. Возмездие постигнет от исполнителей до лиц, принимающих решения”.\n\n\n\n“Иран продолжает свои неустанные усилия с помощью террористических отрядов, направленных на причинение вреда израильтянам и евреям по всему миру. Они используют доверенных лиц, чтобы спрятаться. Для нас это не работает”, — заключил глава Моссада.\n\n\n\nВ ходе своего выступления Барнеа представил видео, раскрывающее глубокую причастность Ирана к терроризму по всему миру, включая признания террористов причинить вред израильтянам и евреям.\n\n\n\nПо словам главы Моссада, это раскрывает иранский след в террористической деятельности и показывает, что Иран не может отрицать свою ответственность за терроризм, даже когда он скрывается за неиранскими боевиками.\n\n\n\n"У иранского режима больше нет места для отрицания и, прежде всего, у него нет иммунитета", - подчеркнул Барнеа в своем выступлении.\n\n\n\nТакже Барнеа настаивает на огромной важности формирования международного наступательного альянса против Ирана, который “будет действовать, чтобы сдерживать иранский режим на всех уровнях и требовать от него экономической, политической и юридической цены за террористическую деятельность и развитие ядерной программы”. .\n\n\n\nГлава Моссада также поздравил США с решительными действиями по обеспечению свободы судоходства в регионе Персидского залива перед лицом терроризма, который в очередной раз устраивает Иран в морском пространстве.\n\n\n\n\n\n