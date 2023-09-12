\nПалестинская автономия обратилась в Международный суд ООН с иском против США в связи с переносом американского посольства в Израиле в Иерусалим, сообщает турецкое агентство \nAnadolu.\n\n\n\n\nВ пресс-релизе суда, указывается, что, по мнению заявителя, Соединенные Штаты нарушают международную конвенцию.\n\n\n\nКак сообщает агентство, подавшая иск сторона призвала суд признать факт нарушения и заставить США вывести свою дипломатическую миссию из Иерусалима.\n\n\n\nВ иске говорится, что решение Дональда Трампа о переносе посольства США в Иерусалим является нарушением Венской конвенции от 18 апреля 1961 года.\n\n\n\n6 декабря 2017 года Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе американского посольства из Тель-Авива.\n\n\n\n14 мая 2018 года состоялась официальная церемония открытия здания посольства.\n\n