\nОдин человек погиб и как минимум 14 получили ранения в результате стрельбы в баре в американском городе Сент-Пол (штат Миннесота).\n\n\n\n«Один человек погиб и по меньшей мере 14 человек были ранены», - передаёт \nMPR News\n сообщение представителя полиции Сент-Пола Стива Линдерса.\n\n\n\nПо его словам, на месте происшествия скончалась женщина в возрасте 20 лет.\n\n\n\nЖурналистам Линдерс рассказал, что офицеры столкнулись с «адской ситуацией», когда прибыли на место происшествия сразу после полуночи в баре и фуд-холле Seventh Street Truck Park, к западу от Xcel Energy Center.\n\n\n\n«Пострадавшие с огнестрельными ранениями лежали на улице перед баром, жертвы огнестрельных ранений лежали на тротуаре возле бара, а жертвы огнестрельных ранений лежали на полу внутри бара», - сказал он на пресс-конференции через несколько часов после стрельба.\n\n\n\nО погибшей Линдерс сказал: «Одну минуту назад она хорошо проводила время, в следующую минуту она уже лежала на руках своих друзей, которые пытались спасти ее жизнь. И у нее ничего не вышло. Я не могу придумать ничего хуже».\n\n\n\nЧто касается других пострадавших, в местные больницы были доставлены 14 раненых. По заявлению медиков, их состояние охарактеризовано как стабильное.\n\n\n\nПричины инцидента расследуются.\n\n\n\nЗадержаний на данное время не последовало.\n\n