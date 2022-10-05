\nНобелевская премия по химии за 2022 год будет присуждена трем ученым из США и Дании за открытия в области биоортогональной химии и синтеза с использованием метода, известного исследователям как «щелчковая химия».\n\n\n\nНобелевский комитет пояснил, что три исследователя получили премию за разработку способа «присоединять молекулы друг к другу».\n\n\n\nОбласть, которую они исследовали, упрощает сложные химические процессы. «Премия этого года по химии заключается в том, чтобы не слишком усложнять вещи, а работать с тем, что легко и просто. Функциональные молекулы можно построить даже самым простым способом», - сказал Йохан Оквист, председатель Нобелевского комитета по химии, на пресс-конференции в Шведской королевской академии наук в Стокгольме.\n\n\n\nПобедители поровну разделят денежный приз в размере 10 миллионов шведских крон, что эквивалентно примерно трем миллионам шекелей.\n\n\n\nВчера Нобелевский комитет объявил лауреатов Нобелевской премии по физике за 2022 год. Премия была присуждена трем ученым из США, Франции и Австрии - Алену Аспекту, Джону Клаузеру и Антону Зелингеру, которые получили престижную премию «за эксперименты с запутанными фотонами, исследование нарушений неравенств Белла и новаторские работы по квантовой информатике».\n\n\n\nПремия будет вручена в 116-й раз за свою историю. С 1901 года престижную награду получили 220 ученых, в том числе только четыре женщины.\n\n\n\n3 октября Нобелевская премия по медицине за 2022 год была присуждена шведскому генетику из Лейпцигского университета Сванте Паво. Награда была вручена ему «за открытия, касающиеся геномов вымерших гоминидов и эволюции человека».\n\n