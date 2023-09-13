\nДепутат Кнессета Альмог Коэн (“Оцма Иегудит”) сегодня, в понедельник, 10 июля, отреагировал на интервью президента США Джо Байдена \nCNN\n, в котором Байден заявил, что нынешнее правительство является \n“самым экстремистским, которое когда-либо было в Израиле”\n.\n\n\n\n“Вы думаете, он знает, что вчера в полдень было нападение? Это экстремистское правительство? Экстремистское в чем? Я хотел бы большего", - сказал Коэн в интервью радиостанции \n103FM\n.\n\n\n\nАльмог Коэн также прокомментировал предложения некоторых членов коалиции уволить юрисконсульта правительства Гали Бахарав-Миару: “Я надеюсь, что она начнет оказывать помощь в реализации наших планов. Если же у вас в компании есть юрисконсульт, который не поможет вас понять, то что делать с таким сотрудником? Такому сотруднику говорят: “Сэр, большое спасибо за службу”.\n\n\n\nКроме того Коэн крайне негативно высказался об угрозах владельцев сети Big в Беэр-Шеве устроить забастовку в случае принятия Кнессетом в первом чтении законопроекта, ограничивающего принцип разумности. “Они свиньи, которые питаются жителями юга”, - сказал Альмог Коэн.\n\n\n\n\n\n