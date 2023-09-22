\n\nСпортсменка-хареди Браха (Беати) Дойч в пятницу, 29 октября, заняла первое место в полумарафоне в Иерусалиме. Она пробежала 21 км 097 метров за 1 час 20 минут и 40 секунд.\n\n\n\n\n\nДойч - спортсменка-хареди. Она является матерью пятерых детей. \n\n\n\n\n\nЭта спортсменка планировала выступать в марафоне на Олимпиаде-2020 в Токио, однако не смогла этого сделать из-за того, что олимпийский марафонский забег проходил в Шаббат. Петиция Дойч в Международный олимпийский комитет перенести марафон на иной день не была удовлетворена.\n\n\n\n\n\nХаймро Аламе, представлявший Израиль на в мужском марафоне на Олимпийских играх в Токио выиграл сегодняшний полумарафон в Иерусалиме среди мужчин. Аламе финишировал за 1 час 07 минут и 52 секунды.\n\n\n\n\n\nПобедителем же марафонской дистанции в Иерусалиме стал Ямер Гетаон, пробежавший 42 км 095 метров за 2 часа 24 минуты 7 секунд.\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n