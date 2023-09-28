\nБывший министр Аюб Кара рассказ в интервью корреспонденту \n\nАруц 7\n\n о призывах о помощи, поступающих к нему от лидеров сирийской оппозиции, и переданных премьер-министру и членам нынешнего Кабмина.\n\n\n\n«Сегодня я еще больше, чем раньше, связан с элементами в арабских странах, стремящимися к экономическому сотрудничеству между компаниями и организациями, [выступая] против террористического врага на Ближнем Востоке. Я прилагаю усилия, чтобы продолжить то, что начал, когда был в правительстве – даже в странах, с которыми у нас нет шансов достичь какого-либо соглашения. Всегда есть шанс, что часть [того или иного] государства – с нами», - в частности, заявил Кара.\n\n\n\nКасаясь конкретно отношений с сирийскими оппозиционерами, он сказал, что «когда я приезжаю в страны Персидского залива, меня окружают сирийцы, которые хотят контактов с Израилем. Это – настолько высокопоставленные и известные противники режима, что, если бы назвал их имена, возникла бы большая шумиха».\n\n\n\n«В прошлом я имел честь быть рядом с премьер-министром Нетаньяху, и способствовать доставке раненых сирийцев в Израиль для лечения. Это [фактически] продолжается по сей день, потому что в наших глазах гуманизм является «святая святых», – особенно для народа, который столкнулся с величайшими трудностями», - указал Кара, повторив, что в Сирии у Израиля есть много сторонников из числа простых граждан.\n\n\n\nГеополитическая реальность на Ближнем Востоке сделала Иран доминантой в регионе, «но те, у кого есть глаза, видят, что жизнь в Израиле лучше. Они очень хорошо понимают, что там, куда «приходит» Израиль, жизнь становится лучше, а везде, куда «приходит» Иран – хуже. В Саудовской Аравии, Бахрейне, Кувейте и т.д., местах с которыми у нас есть прямой или косвенный контакт, атмосфера улучшается, даже если они выступают с сильными заявлениями, преследуя политические цели», - говорит он, отмечая свою давнюю веру в соглашения с этими странами: - «В то время я сказал, что через год или два мы будем гулять по улицам Дубая – и СМИ подняли меня на смех».\n\n\n\nСоветуя, как можно отреагировать на сирийские просьбы о помощи, бывший министр говорит, что «сирийский народ страдает, он оккупирован Асадом. Они хотели бы видеть там Израиль, но режим угнетает их и препятствует любым контактам с Израилем, чем выражается преданность Ирану. Они обращаются к нам и говорят: «Не обращайте внимания на режим, думайте о бедных людях, которые годами терпят угнетение».\n\n\n\nПо словам Кара, основных способов помочь сирийскому народу два: первый – через Красный Крест и международные силы, которые могут доставить любое оборудование тем, кто в нем нуждается, даже если тамошнее правительство будет против: «В прошлом мы предприняли гуманитарные и даже экономические шаги». Второй путь – переброска техники и оборудования через Турцию, так как эпицентры бедствия находятся на сирийско-турецкой границе.\n\n\n\n«Когда вы говорите о гуманитарном положении людей, вы не говорите о политике. Я был первым, кто объявил об этом, и призвал к выполнению этого жеста. В прошлом Нетаньяху слушал меня и привозил раненых сирийцев, несмотря на критику на «израильской улице», а позже мы делали и другие шаги на сирийской границе. Мои глаза всегда смотрят в сторону Сирии. У нас там есть братья. Мы должны спасти то, что можно спасти. Я желаю премьер-министру удачи. У меня достаточно друзей в «Ликуде», мы умеем сотрудничать – и они передали [моё] сообщение Нетаньяху», - добавил он.\n\n\n\nПолностью интервью с Кара можно прослушать, \nперейдя по этой ссылке\n.\n\n