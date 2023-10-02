\n38-летняя бизнесвумен Суха Мансур была застрелена сегодня, в понедельник, 12 апреля, в городе Тира в центральной части Израиля.\n\n\n\nСтрелок вошел в салон красоты, владельцем которой была Суха Мансур, и стал стрелять в нее, по сути, в упор. Было выпущено не менее пяти пуль.\n\n\n\nПосле совершенного убийства стрелок покинул салон и уехал на машине.\n\n\n\nПолиция начала расследование.\n\n\n\nЖитель Тиры Ахмед Езекия рассказал изданию «Гаарец»: «Это больно, это кошмар. Я знал Суху и ее семью. Это нормальная семья. В городе присутствует полиция, но полицейские не выполняют свою работу. Сегодня убийство в Тире, завтра - Раанане. Это эпидемия».\n\n\n\nФельдшер MDA Мухаммад Матар сообщил: «Мы прибыли на место происшествия и увидели женщину, которая была без сознания с огнестрельными ранениями на теле. Мы провели медицинские обследование. Женщина была без признаков жизни, и у нас не было другого выбора, кроме как зафиксировать ее смерть».\n\n\n\n\n\n