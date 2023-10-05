\nРуководитель и духовный лидер Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи заявил в понедельник, 13 августа, о важности развития отношений его страны со всем миром, «как с Западом, так и с Востоком», но не с США.\n\n\n\n«За исключением нескольких случаев - таких, как США, - отношения Ирана с другими странами, как с западными, так и с восточными, должны расширяться и развиваться», - говорится в заявлении Хаменеи, опубликованном на его официальном сайте в интернете.\n\n\n\n«Следует и впредь усиливать практическую динамику и целенаправленность нашей дипломатии», - отметил лидер Ирана.\n\n\n\nВерховный аятолла однозначно заявил, что Тегеран не будет вести никаких переговоров с Вашингтоном.\n\n\n\n«Я запретил любые переговоры с Америкой. Америка никогда не оставалась верной своим обещаниям, данным во время переговоров«», - заявил он в видеообращении к иранцам.\n\n\n\n«В последние месяцы риторика США стала еще более бесцеремонной и грубой. Кроме санкций они говорят о войне и переговорах… В связи с этим, позвольте мне сказать несколько слов нашему народу: войны не будет, но мы также не будем вести переговоры с США», - приводятся слова Хаменеи.\n\n\n\nПри этом иранский лидер признал, что корень экономических проблем республики кроется не только в американских санкциях, но и в ошибках внутреннего руководства, заявил верховный лидер страны.\n\n\n\n«Эксперты в экономике и многие власти полагают, что причина этой проблемы не только зарубежная, она внутренняя. Основная проблема не в санкциях, а в том, как мы с ними справляемся», - приводят СМИ выдержки из выступления Хаменеи в Тегеране.\n\n\n\n«Непродуктивное управление оказывает давление на обычных иранцев больше, чем санкции. Я не могу назвать это предательством, но это большая ошибка в управлении», - добавил аятолла.\n\n\n\nВместе с тем Хаманеи призвал правительство к проведению «деятельной и динамичной» внешней политики.\n\n\n\n«Экономика страны не может прозябать в ожидании, когда европейцы предложат свои гарантии», - подчеркнул он.\n\n\n\nРанее президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с президентом Ирана «без предварительных условий». Затем госсекретарь США Майк Помпео сказал, что встреча возможна, если Иран проявит готовность изменить свою политику и обсуждать новое ядерное соглашение взамен того, из которого США ранее вышли. На это в Иране заявили, что готовы к переговорам с США в случае, если Вашингтон вернется к прежней ядерной сделке.\n\n\n\nВ августа Трамп уже наложил санкции на Иран, а 4 ноября вступит в силу дополнительный перечень ограничений.\n\n\n\nТрамп объявил о выходе США из ядерной сделки 2015 года в мае текущего года, но при этом призвал к прямым переговорам и подчеркнул свою готовность пересмотреть свое решение, если в сделке будут произведены изменения.\n\n\n\nНа прошлой неделе президент Ирана Хасан Роухани назвал предложение Трампа «психологической войной».\n\n\n\nВ прошлом месяце министр внутренних дел Ирана Абдул Разза Рахмани Фази также отказался от предложения Трампа, настаивая на том, что США нельзя доверять, и поэтому Иран не может рассматривать их в качестве партнера по переговорам.\n\n