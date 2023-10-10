\nНПО «Цав 1» продолжает протягивать руку помощи религиозным солдатам, сталкивающимися с проблемами, связанными с еврейской идентичностью и Галахой (еврейским религиозным законом) в армии.\n\nВ последние месяцы активисты организации получили немалое число жалоб, прямо и косвенно связанных с проблемами соблюдения законов кашрута (дозволенной религиозным евреям пищи и соответствующего состояния кухонь) на армейских базах.\n\nПо словам активистов, это – серьезная проблема, но никакого мало-мальски значимого решения она имеет: вопросы не решаются, а часть жалоб поступает с небольших армейских застав, находящихся столь далеко, что до них просто «руки не доходят».\n\n\n\nБолее того, выяснилось, что нередко жалобы связаны или являются прямым следствием недавнего решения о сокращении «инспекторов кашрута», а также новых процедур, которые делают сохранение кошерности всё более нелегким делом.\n\n\n\nСледствием всех этих жалоб стала прошедшая на днях рассылка через WhatsApp около 50 тысяч сообщений, адресатами которых стали сами солдаты и их родители, с призывом информировать «Цав 1» о какой бы то ни было нерешенной проблеме кашрута.\n\n«Дорогой солдат», - в частности, говорится в сообщениях, - «мы работам над тем, чтобы позволить каждому солдату сохранить традиционный еврейский образ жизни во время военной службы. К сожалению, в последнее время, мы узнали о ряде баз, на которых были выявлены серьезные недостатки в сфере кошерности кухни. Мы считаем, что это происходит из-за недостаточного внимания к проблеме, проявляемой инспекторами, и из-за ряда ограничений, накладываемых специфичностью армейского быта. Если вы столкнулись с подобного рода проблемой, мы просим незамедлительно связаться с нами, и мы будем рады помочь вам разобраться в создавшейся ситуации».\n\nКак стало известно, в ближайшие планы «Цав 1» входят собрать систематический отчет, в котором будет очерчена как общая ситуация в сфере кашрута в армии, так и возможные пути решения проблем. После чего отчет будет передан на рассмотрение чиновникам военного раввината.\n\n