\nВо вторник утром газета «Едиот Ахронот» вышла с материалом об узнике секретного блока тюрьмы Аялон, который отбывает заключение в полной изоляции – в условиях схожих с Игалем Амиром – убийцей Ицхака Рабина, и «заключенным Х» - Беном Зигером, покончившим жизнь самоубийством.\n\n\n\nИнформация о новом узнике опубликована с разрешения суда в Ришон ле-Ционе. В статье нет подробной информации о том, кто этот заключенный и из-за чего отбывает тюремный срок. Сообщается лишь, что он содержится при полной изоляции от других заключенных в 13-м секретном блоке тюрьмы Аялон.\n\n\n\nИгаль Амир долгое время пребывал в 15-м блоке, а затем там содержался под вымышленным именем Бен Зигер.\n\n\n\nВ статье раскрываются некоторые дополнительные материалы полицейского расследования относительно самоубийства Зигера, которое случилось в декабре 2010-го года. В частности, охранники перед смертью Зигера неоднократно обращались к начальнику тюрьмы и указывали на необходимость установки новых видеокамер. Поскольку имевшиеся в наличии позволяли вести наблюдение лишь за одной из комнат блока, в котором пребывал «заключенный Х».\n\n\n\n\n\n