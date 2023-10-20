\nУ грузовика, перевозившего камни, отказали тормоза во время движения по шоссе №60.\n\n\n\nСотрудники дорожной полиции, дежурившие в данном районе, заметили, что грузовик не имеет возможности затормозить и остановиться. Осознав масштаб опасности, они включили сирену, чтобы отвести транспортные средства с дороги и предотвратить аварию.\n\n\n\nПосле нескольких минут вождения, представлявшего опасность для других машин на дороге, водителю удалось направить грузовик на грунтовую дорогу возле Бней-Наима, и там грузовик остановился в грунте.\n\n\n\nПри осмотре грузовика полицейским инспектором было установлено, что тормозная система из-за неисправности полностью вышла из строя. Также у грузовика было обнаружено множество других дефектов.\n\n\n\nУ водителя на месте было отозвано удостоверение, и выписана повестка.\n\n\n\n\n\n