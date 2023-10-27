\nЭтим утром, 24 января, в ранние часы, пожарные и спасательные команды Иерусалима были вызваны в мечеть, расположенную в столичном районе Бейт-Сафафа, по следам сообщения о вспыхнувшем в ней пожаре.\n\n\n\nПрибывшие на место происшествия пожарные быстро локализовали и потушили возгорание. \nВ итоге, здание получило незначительные повреждения.\n\n\n\n\nКроме того, на стенах мечети были обнаружены распылённые красной краской граффити на иврите, содержание которых было определено как «агрессивное».\n\n\n\nВ частности, было написано: «Куми Ури» [без сомнения, имеется ввиду поселенческий форпост, расположенный близ Ицхара, где недавно была \nпроведена принудительная эвакуацимя и снос двух домов местных жителей\n] и призывом уничтожить «вражеские дома» так же, как уничтожаются дома евреев (досл. «Уничтожать [у] евреев? Уничтожить [у] врагов!».\n\n\nПолиция начала расследование, посчитав этот инцидент «преступлением на почве национальной ненависти».\n\n\n