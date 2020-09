קורונה? משחק לומדים על במת התיאטרון!

משחק לומדים על הבמה. לכן החליט המנהל המיתולוגי של תיאטרון אספקלריא, חגי לובר, שאת שנת הלימודים הקרובה יקיימו גם השנה, למרות הקורונה, באופן פרונטלי על במת התיאטרון.

מאחורי ההחלטה עומדת ההבנה שיש דברים שקשה יותר ללמד בזום ויש חוויות שאפשר לחוש אותם רק כשעומדים על במה אמיתית של תיאטרון. במה שעברו עליה עשרות מחזות משובחים ושצפו בה עשרות אלפי צופים במהלך של יותר מ-20 שנה.

לימודי המשחק בבית הספר של אספקלריא הם בשיטת חגי לובר שלימד והדריך דורות של שחקנים על במת התיאטרון.

מסלולי בית הספר מאפשרים למידה גם לשחקנים מתחילים וגם למתקדמים, גם למי שרואה במשחק את מקצוע חייו וגם למי שמחפשים העשרה לשנת השתלמות או מחפשים לרכוש פיתוח מיומנות אישית ויכולת עמידה מול קהל.

בכל מקרה, לאחר סיום הלימודים, בית הספר משתדל לשלב את הבוגרים שלו בהפקות התיאטרון ברחבי הארץ. "בית ספר למשחק נתן לי מקום טוב להיות בו", מספרת שפרה אביגדור, בוגרת בית הספר. "יכולתי לצחוק הרבה, ליהנות מחברה של אנשים טובים , למדתי הרבה על הגוף וכמה שהוא מאפשר לנו להביע, כמעט כל דבר. למדתי על יצירתיות שיש בחיי היום יום ועל השלווה שיש במשחק".

המסלולים בבית הספר רבים ומגוונים המסלולי המלא שמיועד למי שמעוניין להפוך את המשחק למקצוע, נמשך שלוש שנים ברצף וכולל לימודים אינטנסיביים שלושה ימים בשבוע. לצידו יש מסלולים קצרים יותר ואינטנסיבי פחות כמו קורס יסודות המשחק שנמשך שנה אחת וכולל מפגש שבועי.

הקורס פונה לבעלי מקצועות חופשיים, מורים ומדריכים הרוצים להעשיר את יכולת הביטוי ומבקשים להכיר את עצמם, לפתוח חלון לעולם אחר ולעשות צעד ראשון בעולם המשחק, במפגש שבועי שמותאם לאנשים עובדים.

במהלך השנה לומדים: פיתוח קול, תנועה, מסכות, אימפרוביזציה ומשחק. בסוף כל שנה מעלים התלמידים הפקה באורך מלא מול קהל. הלימודים מתקיימים בירושלים, ומתקיימים בקבוצות נפרדות לגברים ולנשים. "במהלך הלימודים היו אין ספור הזדמנויות לעלות על במה, ולתרגל משחק עם מורים שלא מוותרים ודוחפים אותך קדימה", מסכם שמואל אלמליח, שחקן במאי, מפיק קולנוע, שחקן ויוצר.

ההרשמה בעיצומה!

Additionally, paste this code immediately after the opening tag: