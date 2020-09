ביקורת סרטים: חייכו, אתם המוצר סרט דוקומנטרי חדש כובש את רשימת הסרטים הנצפים בנטפליקס, ובצדק. תפנו לעצמכם שעה וחצי ותקשיבו למה שיש לו להגיד. אריאל פייגלין ,

Exposure Labs/Netflix Tristan Harris in The Social Dilemma "רק בשני מקומות הצרכנים מכונים משתמשים - בסחר סמים ובתוכנה". הציטוט הזה, של אדווארד טופטה במקור, מופיע בערך באמצע הסרט 'מסכי עשן: המלכודת הדיגיטלית', והדליק באור אדום בוהק את נורות האזהרה שהבהבו לי באחורי הראש מאז תחילת הסרט. 'מסכי עשן: המלכודת הדיגיטלית' (תרגום, לא מוצלח במיוחד, של ' The Social Dilemma') הוא סרט דוקו-דרמה שמוכתר כרגע במקום הראשון של נטפליקס ישראל מבחינת העדפת הצופים, וזה לא קרה סתם. הוא עוסק בנושא שמשפיע לנו על החיים ברמה היומיומית – הרשתות החברתיות, ומנסה להאיר קצת את מאחורי הקלעים והאינטרסים שעומדים מאחוריהם. ויש כאלו, והרבה. את תיאוריות סוף העולם וקונספירציות על בינה מלאכותית שמענו לא מעט בעשור האחרון, אבל במקום אנרכיסטים, או להבדיל, פרופסורים מנותקים ממגדלי השן האקדמיים, בוחרים נטפליקס להציג בפנינו גברים ונשים צעירים, מחויטים, קורנים מהצלחה. "אנחנו יודעים שהדברים האלו מסוכנים" הם אומרים, "אנחנו פיתחנו אותם". מקימי ועובדי מפתח לשעבר בחברות ענק כמו גוגל, פייסבוק, אינסטגרם וטוויטר עוברים בסך מול המצלמה, וגם אחד עם הראסטות והזקנקן המתחייב, ומספרים איך מתחמנים אותנו, מפעילים עלינו מניפולציות, מוכרים אותנו, את הפרטיות שלנו. "תזכרו" הם מפצירים, "אם אתם לא משלמים על המוצר, אתם המוצר" איך שר אריק זכרו לברכה? אמרו את זה קודם, לפני... ההתרעה מפני הקדמה היא חלק מההיסטוריה האנושית, היו אנשים שהתריעו על סכנות הטלוויזיה, האינטרנט, הרכבים ומה שתרצו, אבל ההבדל, כך מתריעים המרואיינים, הוא בפרופורציות. פעם היינו הולכים במהירות x, היום רכב מסוגל להגיע למהירות של פי כמה וכמה פעמים x. אבל מבחינת יכולות עיבוד וחישוב, מבחינת היכולת של חברות ואנשים בעלי אינטרסים להפעיל עלינו מניפולציות, את היכולות האלו הכפלנו פי מיליון, פי טריליון. לאורך הסרט משולבים הראיונות כשהם חתוכים לקטעים קצרים וקלים לעיכול, כשבין לבין משולבים גרפים והדמיות חיות ומדויקות שפוגעות בבטן הרכה, הכל נעשה כדי להנגיש את המידע והחומרים לכל אחד, כיוון שאת המידע שהם מגישים שם, את שלטי ההתרעה שהם מנסים לתלות, כל אחד ואחד מאיתנו צריך להכיר. הדמיות חיות ומדויקות Expsoure Labs/Netflix הסרט כולו מנסה לגרום לצופה לתחושת קבס, לעורר בו רצון עז להתנתק מכל הרשתות החברתיות המרושעות - והאירוניה היא שאי אפשר. את הסרט עצמו אתם תראו בנטפליקס, תוכנה שמפעילה עליכם אלגוריתמים ומניפולציות לא קטנות בעצמה, ואת הביקורת הזו שאתם קוראים עכשיו, אנחנו מעלים אחר כך גם לפייסבוק, שם האירוניה כבר תשלוף אקדח ותוריד לעצמה כדור בראש... האם הסכמתי עם כל הטענות של הסרט? אני לא בטוח, הסוף של הסרט היה מעט אפוקליפטי מדי לטעמי. דיבורים על מלחמת אזרחים, ציוויליזציות שקורסות, כל מיני תיעודים של הפגנות אלימות שהיו ויהיו. אווירה דיסוטופית משהו. אבל גם אם, וכך אני מקווה, לא נגיע עד לשם, אין ספק שהסרט שם מראה לפרצופה של החברה המערבית המכורה לרשתות החברתיות. וכשאנחנו מביטים במראה הזו, וחשוב להביט בה, מי שניבטת לנו מבעד המראה הזו היא בטח לא הכי יפה בעיר, ויודעים מה, אפילו לא בטופ טן. • תישארו לסוף, במקביל לכתוביות יש קצת טיפים אישיים והמלצות פרקטיות לדרכי התמודדות, בשביל הורים בעיקר.