7 ברנז'ה: הציונות הדתית אומרת לא

בלי שום הכנה מראש, רפי גבאי הציג השבוע בפני "הכרישים" את המוצר החדש שלו בליין פלטות השבת המתקפלות שייצר.

גבאי מייצר 25,000 יחידות חדשות למכירה בעולם, משום שלא רק יהודים הביעו התעניינות במוצר הקומפקטי. מי שמייעץ לגבאי הוא רועי וולף, שהיה העוזר המסור של חבר הכנסת לשעבר ניסן סלומינסקי.

בציונות הדתית יודעים גם לסרב להצעות: גבאי ווולף סירבו להצעתו של דובי פרנסס לקבל 800,000 ש"ח תמורת החזר ההשקעה בעדיפות ראשונה מההכנסות + 25% תשואה ובנוסף לתת לו 10% משווי החברה. אבל בלי ספויילרים!

העיתונאית הדתית שירית אביטן כהן סיימה את תפקידה ככתבת פוליטית ב'מקור ראשון' והחלה לסקר את אותו התחום עבור 'גלובס', במקום העיתונאית טל שניידר. 7 ברנז'ה עקבו אחרי קבלת הפנים שנערכה לה בבועת הטוויטר בידי מספר "סלקטורים" שפחות התחברו לחיזוק מימין וגיוון הקולות במערכת 'גלובס'. העיתונאי הדתי אבישי גרינצייג הגיב להוזים: "אני מייחל לתקופה בה עיתונאי דתי ו/או ימני שיעבור לכלי תקשורת מרכזי לא ילווה בקונספירציות ובעקיצות מפוקפקות". הפרשן עמית סגל נחלץ לטובת אביטן כהן ועקץ את ראש המבקרים את המינוי: "ממתין לך כסף קל (אבל ממש קל) על הרצפה מאבנר הופשטיין, אשמח לקשר לעורך דין".

צילום: שריה דיאמנט שירית אביטן כהן

במצעד שירי השנה ואנשי השנה של גלגל"צ לשנת תש"פ, מגזרינו החביב תפס מקום משמעותי. הכבוד הגדול מגיע לחנן בן ארי שקיבל את התואר "איש השנה במוזיקה". השיר שהגיע למקום הראשון במצעד הוא "שלמים" אותו כתב והלחין עקיבא תורג'מן.

גם במקום השני והמכובד ישנה נציגות מגזרית עם השיר "אם תרצי" של חנן בן ארי, שקטף אף את המקום השישי במצעד עם השיר "שמש". עקיבא עם השיר "אל תעזבי ידיים" הגיע למקום השביעי. וכמובן, אי אפשר בלי ישי ריבו שיחד עם נתן גושן התמקמו במקום העשירי עם שירם המשותף "נחכה לך". 7 ברנז'ה שואלים: כיף לספור כיפות, אבל למה בעצם?

צילום: גלגלצ חנן בן ארי מקבל את התואר מדלית רצ'שטר

חתונה מגזרית שהייתה אמורה להתקיים הערב הוקדמה בשבוע כדי להספיק את הכל רגע לפני הסגר. בשבוע שעבר התחתנו ביישוב ברוכין יעקב אסולין ושירה מנדל. שירה היא בתה של הסטנדאפיסטית הדתית נויה מנדל ושל אלי מנדל. יעקב הוא בנם של הרב ערן ויפית אסולין מהמושב קשת ברמת הגולן.

החתן הוא בוגר המכינה בעלי והכלה בוגרת מדרשת דניאלי של מוסדות עלי, ועל כן את החופה ערך ראש המוסדות, הרב אלי סדן. 7 ברנז'ה מאחלים: מזל טוב ושתבלו יחד הרבה על אף השירות הצבאי המעניין של החתן.

משתתפת התכנית The Voice אז כשהייתה בת 16, ולאחר מכן התכנית The Four לפני כשנתיים, הלא היא אופיר בן שטרית, הספיקה גם ללדת בת לפני כשבוע. מזל טוב! 7 ברנז'ה מחכים: בן שטרית ובעלה טרם נתנו שם לתינוקת שהצטרפה למשפחה וכנראה בשבת הקרובה היא תקבל שם.

צילום: באדיבות המצולמת אופיר בן שטרית ובנה, רגע לפני לידת בתה

מלכה גראוכר, אשתו של הזמר החסידי דדי גראוכר, חגגה יום הולדת 60 עם כוכבת הילדים הדתית אביה. ביום ההולדת נצפו החברים הטובים: יחיאל לסרי ראש העיר אשדוד יחד עם אשתו עירית, משפחתה המורחבת של גראוכר הכוללת את בתה, הפאנית ציפי אדלר. 7 ברנז'ה מאחלים: עד 120, את רק בחצי החיים, שתזכי להמשיך לחגוג עוד הרבה שנים עם כל המשפחה ובשמחה.

לפני כשבוע נערכה חתונתם של נעמי וייס עם אורי חבה מאבן שמואל. נעמי היא בתם של שלומית ואסף וייס, יו"ר מעגלים מלוד, ואורי הוא בנם של אפרת ומשה חבה, מנהל מחלקת החינוך במכון שם עולם. החתונה נערכה במהירות הבזק, לפני הסגר, ב"גוונא" בגוש עציון. ויש גם יחוס: את החופה ערך סב החתן, הרב אליהו בלומנצוייג, ראש ישיבת ירוחם עד לאחרונה.

צילום: יונתן גולן נעמי וייס ואורי חבה

אודהליה ברלין הגיעה לביתה של חנה כהן אלורו בשוקדה, ויחד הפיקו פרומו למופע "אוחילה" שיתקיים הערב. בסרטון מופיעה חנה, שילדה ממש לפני ראש השנה, יחד עם בתה הטריה קרני, כשהן צופות - הפעם באופן וירטואלי, במופע, עקב מגבלות הקורונה. 7 ברנז'ה מייחלים: מופע "אוחילה" יתקיים גם השנה בנייני האומה, זו השנה ה-11 ברציפות, בשינוי זעיר - הוא ישודר בשידור חי.

שגריר בוסניה בישראל, דוסקו קובציץ', הפתיע את יקב טורא ברחלים כשביקר שם השבוע. לאחר שסייר בבקעת הירדן עם יועץ ראש הממשלה אריאל בלושטיין, הוא הגיע לטעום ממגוון היינות שמציע היקב ובין השאר, הרטלנד וקברנה סובניון. ורד וארז בן סעדון, בעלי יקב טורא: "מרגש לראות איך מנהיגי מדינות העולם מבינים כי השומרון הוא בסיס איתן של כלכלה ושלום". 7 ברנז'ה עם תרגום: קובציץ' אמר כי הוא "אהב מאוד את היין, ויינות אלה הם מהיינות הטובים שטעם בישראל".

צילום: יקב טורא שגריר בוסניה ביקב טורא

גם השמיים הם לא הגבול: הרב יאיר שטבון סיים את תפקידו כמנהל ישיבת אמי"ת אלירז לאחר שבע שנים. צוות הישיבה הפתיע אותו והעניק לו במתנה שיעור טייס. הרב שטבון הגיב בפייסבוק שלו: "תודה לצוות המופלא שלי בישיבת אמי"ת אלירז על המתנה הנפלאה ולתלמידים וההורים המדהימים על שבע שנים של חלומות שגם השמיים לא היו הגבול. כבר מתגעגע". 7 ברנז'ה מאחלים: ברכות עם סיום התפקיד ושהשמיים תמיד יהיו פתוחים.

צילום: ללא הרב יאיר שטבון

אלירן ביתן הוציא ספר מדריך כלכלי לזוגות צעירים. שמו של הספר הוא "לחשוב מחוץ לחופה", והוא הספיק להקדיש אותו ולקבל המלצות ממספר אנשים מובילים בחברה הישראלית ובציונות הדתית. בין השאר בירכו אותו על הוצאת הספר ח"כ נפתלי בנט, ח"כ בצלאל סמוטריץ' הרב יואל וד"ר חנה קטן והרב חגי לונדין. מאחלים בלי"צ: מדור 7 ברנז'ה גם הוא נכתב בידי מי שנקרא "זוגות צעירים" ובמיוחד לאור זאת, המדור מאחל לך הצלחה במשימך החשובה עם הוצאת הספר.

צילום: באדיבות המצולם אלירן ביתן עם נפתלי בנט

---

