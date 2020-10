אילן סיגל יכהן כמנכ"ל גולן טלקום סיגל ישמש גם כמנהל הפיתוח העסקי בקבוצת סלקום. הוא יחל את תפקידו בפברואר 2021. ערוץ 7 ,

צילום: רמי זרנגר אילן סיגל דירקטוריון סלקום אישר את המלצת מנכ״ל סלקום, אבי גבאי, ומינה את אילן סיגל לתפקיד מנכ״ל גולן טלקום. סיגל ישמש גם כמנהל הפיתוח העסקי בקבוצת סלקום וחבר בהנהלת סלקום. סיגל ייכנס לתפקידו ב-1 בפברואר 2021. אילן סיגל, 44, הוא בעל תואר שני במנהל עסקים. סיגל נמצא כבר 20 שנים במוקדי עשייה וקבלת החלטות בשוק התקשורת, כשבחמש השנים האחרונות שימש כסמנכ״ל השיווק של פלאפון ובשנתיים האחרונות שימש כסמנכ"ל השיווק והפיתוח העסקי של yes ובזק בינלאומי בנוסף על תפקידו בפלאפון. לפני כן כיהן במגוון רחב של תפקידים בקבוצת בזק במשך 10 שנים, כשבתפקידו האחרון כיהן כמנהל אגף השיווק של החברה. בין הישגיו של סיגל, העברת פלאפון לאסטרטגיית צמיחה ומהפכת הדיגיטל בחברה, השקת ה-IoT, הובלת השקת דור 5 בפלאפון, מהלכים והובלת השקת yes פלוס על פלטפורמת אפל ואנדרואיד. אבי גבאי בירך על הצטרפותו של סיגל לקבוצת סלקום: ״אילן הוא מהמנהלים הטובים והמוכשרים בענף התקשורת, ומהיכרות אישית אתו אני משוכנע שהוא יקפיץ את גולן טלקום ויביא אותה למקומות חדשים". אילן סיגל אמר כי "לאחר 14 שנה בקבוצת בזק, מתוכם חמש שנים כסמנכ"ל בחברות הבנות, אני נרגש לקראת המעבר לקבוצת סלקום, להביא מהניסיון והידע משוק התקשורת, ולהוביל את גולן טלקום לצמיחה ושיאים חדשים. ברצוני להודות באופן אישי לרן גוראון, מנכ"ל פלאפון, yes ובזק בינלאומי על האמון שנתן בי ועל שנים רבות של עבודה משותפת ומקצועית".