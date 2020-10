בחסות הסגר: כך השתלטו ערבים על שטח ערבים גידרו שטח מטרים ספורים מכביש 60 בבנימין ואף פרצו כניסה פיראטית לכביש המסוכן גם כך. יהונתן גוטליב ,ערוץ 7 ,

צילום: רגבים הערבים השתלטו על שטח C בבנימין סמוך ליישוב עלי שבחבל בנימין, במרחק מטרים ספורים מהכביש הראשי, פרצו ערבים, ככל הנראה מהכפר לובאן, כניסה ויציאה המובילה מהכביש הראשי אל מתחם שגודר בניגוד לחוק וניטעו בו עשרות עצים. העבודות בוצעו בשבועות האחרונים, בחסות חודש החגים, הסגר וחופשת הפקחים. הערבים פרצו, כאמור, כניסה פיראטית ומסוכנת לכביש 60 המהווה ציר התנועה המרכזי ביהודה ושומרון וכן אחד המוקדים המרכזיים לתאונות דרכים באזור. העבודות בוצעו ללא היתר ובניגוד לחוק האוסר על פעולות בניה בסמוך לכביש ומהוות סכנה בטיחותית לנוסעים בו, יהודים וערבים כאחד. "לא ייתכן שכביש 60 יהפוך למסוכן יותר ויותר בגלל בניה רשלנית ובלתי חוקית", אמר לערוץ 7 איתן מלט, רכז הפעילות של רגבים ביהודה ושומרון. "על הרשויות לאכוף באופן מיידי את החוק במקום, להרוס את המבנה המגודר, לחסום את הפרצה לכביש ובכך למנוע את התאונה הבאה". צילום: רגבים הערבים השתלטו על שטח C בבנימין לפני חודש פנתה תנועת רגבים לשר הביטחון בני גנץ ולראש המינהל האזרחי תא"ל רסאן עליאן בדרישה שיטפלו בהשתלטות ובמפגע הבטיחותי אך אלה האחרונים טרם החזירו תשובה. "בסמוך ממש לציר 60 בבנימין, אשר הינו כביש ראשי באזור, מבצעים עבריינים מהאזור עבודות גידור בלתי חוקיות (ככל הנראה לצרכי הקמת מגרטה בלתי חוקית) ופרצו דרך לכיוון הכביש הראשי, תוך יצירת מפגע בטיחותי ראשון במעלה", נכתב מתנועת רגבים. "העבודות הבלתי חוקיות מתבצעות בתוך שטח C, הנמצא בשליטה ישראלית, אזרחית וביטחונית מלאה", הוסיפו. "יצוין ויודגש, כי כתוצאה מפריצת הדרכים לכיוון הציר יצרו עברייני הבניה סיכון בטיחותי ראשון במעלה, שכן הרכבים הנוסעים בציר ומתחברים לכביש המהיר במקום בו אין שדה ראייה, תוך סיכון עצום לחיי הנוהגים בכביש". "אשר על כן", כתבו רגבים לשר הביטחון ולראש המינהל האזרחי, "הנכם נדרשים בזאת לעשות שימוש בסמכותכם ולנקוט בדחיפות בהליכי פיקוח ואכיפה כנגד עברייני הבניה והעבודות הבלתי חוקיות, לפעול להריסת הציר וכן לחסום את הציר לתנועת רכבים עד למועד הריסת הציר". "כמו כן, הנכם מתבקשים לפתוח בחקירה פלילית כנגד העבריינים ולהעביר לידינו באופן מידי את פרטי העבריינים הנמצאים בידיכם, ופירוט בדבר הליכי האכיפה ככל ואלו ננקטו כבר על ידיכם", כך תנועת רגבים.