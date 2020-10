איילת שקד: "שוב נתניהו בחר לתקוף את ימינה" שדולת ארץ ישראל בכנסת מסיירת היום בהתיישבות הצעירה ביו"ש במטרה לעקוב אחר המאבק על שטחי C חזקי ברוך - ערוץ 7 ,

שרת המשפטים לשעבר, ח"כ איילת שקד, משתתפת הבוקר (חמישי) בסיור שדולת ארץ ישראל הנערך בגוש עציון במטרה לעקוב אחרי הנעשה בשטחי C ביהודה ושומרון. "גם בתקופת קורונה אנחנו לא שוכחים את הדברים החשובים והבסיסיים, היינו עכשיו בחוות אורי, חשוב מאוד להגדיל כאן את החקלאות ולהיאחז בחקלאות", ציינה שקד. לדבריה, "הרשות הפלסטינית במלחמה ממומנת על שטחי C עם משרד מסודר והרבה מאוד תקציבים. לצערי מדינת ישראל לא עושה מה שצריך, בשנים האחרונות כשהייתי במשרד המשפטים עשינו כאן פעולות הסדרה אבל לא מספיק. יש עוד הרבה מאוד עבודה". על הסיור אמרה שקד, "יש כאן חברי כנסת ממה שהיה גוש הימין ז"ל יש מימינה, מהליכוד ומהחרדים, הסיור כשלעצמו חשוב והעובדה שאנחנו לא שוכחים כמה חשובה האחיזה ביהודה ושומרון והפיתוח של האזור". בהמשך תקפה שקד את מדיניות הממשלה והעומד בראשה, "קודם כל אני שמחה שאחרי הקפאה של תשעה חודשים משחררים עכשיו את הבנייה, אנחנו לחצנו על זה. אני שמחה שזה קורה. אני חושבת שהציבור יותר מפוכח הוא ראה שנתניהו הקים ממשלת שמאל ואני מקווה שהפעם הציבור לא יקנה את הלוקש הזה. אנחנו רואים שחברי כנסת ושרים מהליכוד קיבלו הוראה והתחילו לתקוף את ימינה". בתשובה לשאלה האם הסרטונים שרצים ברשת פוגעים בה השיבה שקד, "ממש לא. הם התחילו נגדנו ושוב נתניהו במקום לחפש קהלים חדשים מחפש לפגוע בימינה וזה לא דבר חדש". בסיור משתתפים ראשי השדולה חברי הכנסת חיים כץ ובצלאל סמוטריץ' וכן חברי הכנסת גדעון סער, איילת שקד, מיכל שיר, עוזי דיין, יוסי טייב, משה אבוטבול, יצחק פינדרוס, ניר ברקת, אריאל קלנר, קטי שטרית, עמית הלוי, אוריאל בוסו, מתן כהנא, אופיר סופר ואבי דיכטר.



