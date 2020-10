YES העיפה את הרשת חברת yes ביקשה מהגולשים בחשבון הטוויטר הרשמי שלה להחליף אות אחת בשם של סרט ולשנות את המשמעות שלו. הם הבטיחו לרשום תקציר מקורי. יהונתן גוטליב - ערוץ 7

צילום: רויטרס שחקני ההצגה "חומות של תקווה". ארכיון ליד כל סרט שיוצא נכתב תקציר המספר בכמה משפטים קצרים במה עוסק הסרט. תקציר כזה שלא אמור לתת ספויילר, אבל כן להגיד לצופים במה הם עומדים לצפות. אתמול (שני) ביקשו בחשבון הטוויטר הרשמי של חברת 'yes': "תחליפו אות אחת בשם של סרט ושנו לגמרי את המשמעות שלו, אנחנו נכתוב לו תקציר". הציוץ הפך ויראלי ומאות מגיבים עטו על השלל כמוצאים שלל רב והציעו רעיונות משלהם. התקצירים החדשים שכתבו מפעילי חשבון הטוויטר היו מוצלחים מאוד. כל למשל הגולש שהציע כסרט אלטרנטיבי ל"חומות של תקווה" את "חובות של תקווה". והתקציר: "חובות של תקווה - סרט דוקו עטור שבחים על חנות תבלינים בשוק התקווה שנכנסה למשבר בעקבות הקורונה. אך בתוך כל הכאוס, נוצרה אהבה. הסרט מלווה את בעל החנות, איציק מלח, ואת הרומן שלו עם פקידת שומה במס הכנסה. האם הם יוציאו לפועל את אהבתם?" גולש אחר הציע את הסרט "המסיכה הקסומה" והתקציר לא איחר לבוא: "המסיכה הקסומה - קומדיה לרוב המשפחה. סבא (יהודה לוי עם זקן מודבק) מקריא לנכדו (יהודה לוי) סיפור. בסיפור, שוטרת צעירה אומרת ל(יהודה לוי) שהמסיכה שלו לא אמורה להיות על הסנטר. הוא משיב "כרצונך", ומעביר אותה למרפק שמאל. השוטרת זועמת, והוא אומר "אני לא באמת שמאלי". הם מתאהבים. סרט מוזר". "להכיל את טוראי ראיין" זה סרט שגולש נוסף הציע. התקציר: "ראיין (ירמי שיק בלום) הוא חייל צעיר שלאאאאא מפסיקקקקק לדבררררר על זה ששלחו אותו לחפש אבקת חשמל הבנו ראיין הסתלבטו עליך ת ת ג ב ר". אחת הגולשות הציעה להחליף את הסדרה "אמילי בפריז" ב"אמילי בקריז" ו-yes הגיבו: "אמילי בקריז - מותחן עתידני בו אנשים מפסיקים לעשות לייקים על תמונות של קרואסון, כי, ובכן, מדובר בתמונות של קרואסון". "באטמן מכחיל" הציע אחד המגיבים, והתקציר הגיע: "סרט קצר זוכה 'פסטיבל הסרטים הקצרים שאני באמת לא מבין למה מישהו יצר מה יש לכם'. באטמן ורובין נמצאים בדייט, באטמן אוכל דובדבן בלי ללעוס ונחנק. רובין עושה לו היימליך. תחילתה של אהבה... מתוקה?" והיו הצעות טובות גם מבלי שזכו לתקציר. ברוח התקופה הציע אחד הגולשים את הסרט "לס בתא מס' 7". גולש אחר הציע במקום "בוראט" את הסרט "בורשט" ובמקום "שר הטבעות" את הסרט "שר הטבעול". לסרט "קזבלן" הוצעה החלופה "הזבלן". והסרט "צעצוע של סיפור" הפך ל"צעצוע של כיפור". במקום "מהיר ועצבני" תכירו את "מהיר ועצלני". או במקום "צבי הנינג'ה" אפשר "סבי הנינג'ה". ואפשר גם לדמיין איך הייתה נראית "חגיגה בסנוקר" לו הייתה מקבלת את השם "חקיקה בסנוקר".