ראש המנהל האזרחי: מאות עובדי הרש"פ עוסקים ברישום קרקעות בשטחי C ראש המנהל האזרחי בוועדת חוץ וביטחון: הרשות מפעילה מאות אנשים לרישום מקרקעין ביוש - כולל באזורים הנמצאים בשליטה ישראלית מלאה ערוץ 7 ,

צילום: יוסי זליגר, פלאש 90 רסאן עליאן ראש המנהל האזרחי, תא"ל רסאן עליאן, ציין הבוקר (שני) במהלך דיון בוועדת משנה של וועדת חוץ וביטחון כי הרשות הפלסטינית מפעילה מאות אנשים לרישום מקרקעין ביהודה ושומרון. רישום הקרקעות מתבצע גם באזורים הנמצאים בשליטה ישראלית מלאה, וזאת כאשר במנהל האזרחי ישנם רק כ-20 תקנים העוסקים בסוגיה זו. את הדברים אמר עליאן במהלך דיון המתקיים בוועדת משנה של חוץ וביטחון בראשות חבר הכנסת גדעון סער, אותו יזמו חברי הכנסת עוזי דיין, משה ארבל, יצחק פינדרוס ובצלאל סמוטריץ', בעקבות יוזמת הסדר הקרקעות ביו"ש. עליאן ציין עם זאת, כי ההסדר והרישום המבוצע בידי הרשות הפלסטינית נעדר כל תוקף חוקי. יו"ר ועדת חוץ וביטחון, צבי האוזר שנכח בדיון הגיב בחריפות ואמר: "זוהי פרצופה של מדינת ישראל, שבמשך שנים מדברת על 'המערכה על שטחי c' אך בפועל מעסיקה רק אנשים בודדים תוך ידיעה שהרשות מנהלת מירוץ לתפיסת הקרקע ורישומה, ומעסיקה לשם כך כ-600 עובדים". מאיר דויטש, מנכ"ל תנועת רגבים המשתתף בדיון אומר, כי נתוני המנהל האזרחי משקפים כי ממשלת ישראל מתנהלת בכשל ארגוני ומוסרי כאחד. "הסדר מקרקעין ורישומן, זוהי פעולה מורכבת השייכת לריבון. מעבר לעובדה שהרשות הפלסטינית עושה בשטחי c כבתוך שלה, בלי תגובה ישראלית משמעותית, הרי שחוסר המעש המביש של מדינת ישראל לרישום מקרקעין ביהודה ושומרון, מהווה גם כשל מוסרי, כשהמדינה אומרת בעצם, איני הריבון בשטח", טען. כזכור, במהלך 2019 חשפה רגבים מסמך פנימי של המנהל המלמד, כי החל משנת 2015 הרשות הפלסטינית מבצעת בניגוד לדין רישום והסדר מקרקעין בשטחי C ביהודה ושומרון, אשר על פי הסכמי אוסלו נמצאים בריבונות ישראל. הרשות הפלסטינית מבצעת הליכי בדיקת בעלות ורושמת בפנקסי הרישום את הבעלויות כביכול על הקרקע, ומגדירה גושים וחלקות גם בשטחי יישובים ישראלים ביו"ש. בדו"ח שהופץ בחודש יוני 2017, מתואר כי "מדובר בתופעה הנפרסת על אלפי דונמים" וכי התהליך "מובל על ידי משרד המשפטים הפלסטיני ובייחוד על ידי רשות הקרקעות בניהולו נדים אל ברהאמי, במימון אשר מתקבל מתקציבים של מדינות אירופאיות שונות". test770