צחי הנגבי: "המדינה לא לקחה אחריות ומפגרת אחרי הרשות הפלסטינית" שר ההתיישבות צחי הנגבי ערך יום עיון-בשטח עם תנועת רגבים בעקבות ההשתלטות הפלסטינית על שטחי C. "נשמור על חזון ההתיישבות". חזקי ברוך - ערוץ 7 ,

צילום: רגבים צחי הנגבי שר ההתיישבות צחי הנגבי סייר היום (חמישי) בגוש עציון והר חברון, לשם היכרות מעמיקה עם אתגרי ההתיישבות באזור ועל מנת לבחון מקרוב את מימדי ההשתלטות הפלסטינית הבלתי חוקית על אזורים נרחבים ביהודה ושומרון במימון ממשלות זרות. הסיור נפתח בתצפיות אסטרטגיות בהר גילה ובמצפור האלף בגוש עציון, המאפשרות להיווכח בפלישה הפלסטינית הבלתי חוקית לקרקעות במרחב באמצעות בניה בלתי חוקית, נטיעות והשתלטות חקלאית על אדמות מדינה. ראש מועצת אפרת, עודד רביבי, סקר בפני השר הנגבי את הבניה הבלתי חוקית בפאתי אל חאדר, המטרפדת סלילת כביש אזורי שישמש את תושבי גוש עציון ובית לחם כאחד, ואת הקמתה של שכונה חדשה באפרת. שאול גולדשטיין, ראש רשות הטבע והגנים, סקר את עבודות השיחזור באתר ההרודיון. אנשי ארגון "שומרים על הנצח" פירטו את היקף הפגיעה באתרי מורשת ביהודה ושומרון על ידי שודדי עתיקות, לצד בניה בלתי חוקית, כולל באתר ההרודיון עצמו. ראש מועצת גוש עציון, שלמה נאמן, אמר בסיור כי "המאבק על הקרקע הוא החשוב ביותר, משום שקרקע שנגזלת כיום, לעולם לא תחזור לעם היהודי". ביישוב תקוע שמע השר הנגבי ממזכירות היישוב ותושבים שבתיהם נגרעו רטרואקטיבית משטח היישוב, עקב עבודת צוות "קו כחול" במנהל האזרחי, וקיבל סקירה משפטית מקיפה בנושא הסדר המקרקעין מפי עו״ד בועז ארזי, היועץ המשפטי של תנועת רגבים. הסיור המשיך בנסיעת שטח במדבר יהודה, והתרשמות מקרוב מאלפי המבנים שנבנו בלב המדבר כחלק מתכנית ההשתלטות של הרשות הפלסטינית, ונחתם בסקירה מפי ראש מועצת הר חברון, יוחאי דמרי, בתחנת המשטרה הירדנית "אום דארג'". השר הנגבי סיכם: ״ביליתי שעות ארוכות כאן ביום הסיור, בלימוד שיש בו הרבה כאב והרבה יופי. היופי הוא לראות ארגון של חבורה אידאליסטית שעובדת בלי תקציב ממשלתי ובלי מימון מהמדינה, ולמעשה מדרבנת את המדינה להוביל את המערכה כדי לפעול כנגד הפלישה הפלסטינית על שטחי C. העצוב הוא שבכלל הגענו למצב הזה, והמדינה לא לקחה פיקוד ואחריות על המצב הזה, ולמעשה היא מפגרת אחרי היריב שפועל בכח הזרוע ובמהלכים בלתי חוקיים להשתלט על חבלי המולדת ועל שטחי C". השר הנגבי הוסיף כי "משרד ההתיישבות הוקם בין היתר, כדי לשמור על חזון ההתיישבות, וחזון ההתיישבות בין היתר הוא לשמור על קרקעות המדינה. זאת המחויבות שלי כשר ההתיישבות ושל כל המשרד שלנו. היום למדנו רבות על איך צריך לעשות את זה. אנחנו נמשיך לפעול בשיתוף פעולה עם כל המועצות האזוריות ביהודה ושומרון. יש לנו גם היום יותר משאבים כדי לחזק את המהלך הזה באופן אפקטיבי ויעיל, ונלך יד ביד יחד עם תנועת ״רגבים״ שמובילה כבר שנים רבות את המאבק המבורך והגורלי הזה".