העברית, עוד קורבן של הקורונה

הלועזית בכלל והאנגלית בפרט, לרבות אנגלית באותיות עבריות, מכות מזה זמן רב בשפה העברית, שהפכה לאסקופה הנדרסת תחת רגליהם של תקשורת ושל ציבור שאינם מכבדים את שפתם. מגמה זו, trend בפיהם, התפשטה כאש בשדה קורונה, במקביל להתפשטות המגיפה. דוגמאות אינן חסרות.

כך, למשל, ה"קפסולה" חדרה למקומותינו ברגל גסה, תחליף מיותר וחסר-מובן לקבוצה או לחצי-כיתה. אפילו בעולם התרופות נגמלנו מזמן מן הקפסולות ואנו משתמשים במלה העברית כמוסות.

אחת המלים המוזרות שקנתה לה שביתה במקומותינו היא "פרוייקטור", מלה בעלת צליל לועזי, אם כי אינה קיימת באף שפה זרה. פרוג'קט באנגלית הוא מיזם בעברית, אבל "פרוייקט" קיים רק אצלנו, וממנו נגזר גם יצור כלאיים העונה לצליל "פרוייקטור", במקום הממונה על. זר לא יבין מהו "פרוייקט" ומהו "פרוייקטור".

מלה אחרת הקיימת ללא צורך היא "קבינט" כתחליף מיותר לוועדת שרים. ה"קבינט" הוליד את "קבינט הקורונה", יצור כלאיים שפועל במסגרת ממשלת כלאיים ("פריטטית") העוסקת בו-זמנית ("סימולטנית") בדבר והיפוכו, הקלות והגבלות, עיסוק מבלבל, המוביל לגל קורונה (שלישי, רביעי ...) משתולל.

כך, למשל, במסגרת העיסוק בהקלות ובהגבלות דן "קבינט הקורונה" ב"צימרים" (הפעם בגרמנית, למען גיוון הלעז) במקום בחדרי אירוח; בטיסות עם "קונקשנים" ובלעדיהם במקום בטיסות המשך, שבהן מן הסתם יש "דיליי" כלומר איחור/עיכוב/דחייה, בפתיחת canyon כזה או אחר במקום קניון (ק' פתוחה) במסגרת "פיילוט". מה רע בניסוי?!

בתקשורת הקרתנית (פרובינציאלית) שלנו, אשר מעודדת תקוות שווא בלתי מבוססות כאילו החיסון בפתח, מדברים על אפקטיבי ועל אפקטיביות במקום על יעיל ועל יעילות; על סלקטיבי במקום על בררני; על סקפטי במקום על ספקני; על פוזיטיבי ועל נגטיבי במקום על חיובי ועל שלילי; על בי-לטרלי במקום על דו-צדדי; ועוד ועוד.

במסגרת הכיבוש האנגלי יש המשתמשים ישירות במלים של הכובש: dead-end במקום מבוי סתום, dead-line במקום תאריך יעד, וכן הלאה

פן נוסף של חדירת האנגלית למקומותינו – ואין זו התפתחות השפה אלא ניוון והתבטלות בפני הזר – הוא השימוש בביטויים אנגליים באותיות עבריות, כאילו היו עברית: מסביב לשעון ("around the clock") במקום יומם ולילה; בקליפת אגוז ("in a nutshell") במקום בקיצור או בתמציתיות; עם גרעין של מלח ("with a grain of salt") במקום במידה של זהירות/ספקנות; וכן הלאה.