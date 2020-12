השאלה שמטרידה את דונלד טראמפ הנשיא היוצא שאל את העוזרים והיועצים כיצד אפשר להנציח את שמו בשדה תעופה בארה"ב והתעניין איזו ''ניירת'' נחוצה עבור התהליך. עדו בן פורת - ערוץ 7 ,

Official White House Photo by Joyce N. Boghosian דונלד טראמפ בימים האחרונים של כהונתו כנשיא ארה"ב, דונלד טראמפ שאל כמה מעוזריו ויועציו מהו התהליך לקריאת שדות תעופה על שמם של נשיאי ארה"ב לשעבר. אתר האינטרנט The Daily Beast דיווח מפי אנשים המקורבים לטראמפ, כי בשלושת השבועות האחרונים הזכיר טראמפ ש"אף נשיא" לא רוצה שייקרא על שמו שדה תעופה אמריקאי שיש לו מוניטין רע או תשתית מתפוררת. הנשיא טראמפ שצפוי להעביר את השרביט לג'ו ביידן בחודש הבא, התעניין איזו "ניירת" נחוצה כדי לבחור שדה תעופה שייקרא על שמו של נשיא לשעבר. אדם אחר המקורב לטראמפ סיפר ל-Daily Beast: "הנשיא אמר בכמה הזדמנויות מאז תחילת 2018 שהוא רוצה שדה תעופה לאומי או בינלאומי בארצות הברית שייקרא על שם דונלד ג'יי טראמפ, והוא מקווה שייעשה מאמץ עבורו בדומה לקמפיין שנועד לקרוא לשדה התעופה הלאומי באזור וושינגטון הבירה על שמו של הנשיא רונלד רייגן". בארצות הברית ישנם שדות תעופה על שם הנשיאים לשעבר תיאודור רוזוולט, דווייט אייזנהאואר, ג'ון קנדי, ג'ימי קרטר, רייגן, ג'ורג' ווקר בוש, ביל קלינטון וג'ורג' וושינגטון. דוברי הבית הלבן לא מסרו תגובה.