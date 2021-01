משקיעים בביטחון תזונתי ובניהול מים בתנאי מדבר כנס GoforUAE-Israel לביטחון תזונתי יחבר בין חברות אגריטק, ביטחון תזונתי ומים ישראליות לבין משקיעים מובילים מאיחוד האמירויות. ערוץ 7 ,

צילום: יח''צ אדוארד קוקירמן האם סיפור ההצלחה של ישראל ב"הפרחת המדבר" יכול להשפיע על הביטחון התזונתי באיחוד האמירויות? כנס GoforUAE-Israel לביטחון תזונתי יחבר בין החברות הישראליות החדשניות בתחומי ביטחון תזונתי ומים לבין משקיעים מובילים מאיחוד האמירויות, על מנת ליצור שותפויות אסטרטגיות והזדמנויות השקעה. למרות תנאי מזג האוויר הקשים במדינה, איחוד האמירויות יכולה להיעזר בטכנולוגיות ישראליות כדי להפוך למודל בפתרון אתגרי ביטחון תזונתי. מטרת הכנס היא להתחיל לגבש יחד עתיד טוב יותר לאזורים מדבריים, במזרח התיכון וברחבי העולם. הכנס המקוון שיתקיים ב–18 בינואר ביוזמת בית ההשקעות קוקירמן וקרן קטליסט, יתמקד בנושאים החמים בחקלאות ובטחון תזונתי: חקלאות מדייקת, חקלאות מדברית, פיתוח זנים עמידים, פתרונות אחסון מזון מתקדמים ועוד. בין הדוברים: סאלבטורה לאבאלו (Salvatore Lavallo), מנהל ההשקעות הזרות הישירות במשרד ההשקעות של אבו-דאבי, השגריר איתן נאה, ראש המשלחת – שגרירות ישראל לאיחוד האמירויות, ד"ר עמי אפלבאום, יו"ר רשות החדשנות, חגי רביד, מנכ"ל בית ההשקעות קוקירמן, אושרת מאיה, סמנכ"לית כספים – המזרח התיכון ואפריקה - חברת נטפים, אלעד שמיר – מנכ"ל מרכז כנרת ליזמות וחדשנות, עו"ד יאיר גבע, שותף וראש מחלקת ההייטק, הרצוג-פורס-נאמן, ועוד. "המשימה בכנס מבחינתנו, היא להציג טכנולוגיות פורצות דרך שיכולות לסייע לאיחוד האמירויות להשיג גישה לפתרונות בטחון תזונתי לטווח הארוך", אומר אדוארד קוקירמן, יו"ר בית ההשקעות קוקירמן ושותף מנהל בקרן קטליסט. "מאז הקמתה, ישראל מעולם לא הפסיקה להמציא טכנולוגיות ששיפרו משמעותית את החקלאות בכל מקום, ובמיוחד באזורים צחיחים. לאור הדמיון בתנאי האקלים והמחסור במים, ישראל ואיחוד האמירויות יכולות לשתף פעולה ולעשות שינוי בתחום חקלאות מדברית, שיאפשר אספקת מזון איכותי וזמין במזרח התיכון ובעולם כולו". משקיעים מובילים רבים מאיחוד האמירויות כבר נרשמו לכנס כדי להכיר מקרוב טכנולוגיות ישראליות, מהמבטיחות ביותר בתחומי בטחון תזונתי, מים ואגריטק. בין החברות שיציגו בכנס: Saturas פיתחה חיישן זעיר המוטמע בגזע העץ ונמצא במגע ישיר עם רקמת המים. באמצעות מדידה אוטומטית, רציפה וישירה של פוטנציאל המים בגזע הוא יודע לומר עד כמה העץ צמא ומבטיח הגדלת היבול, מזעור סיכונים, חיסכון מים ומניעת השקיית יתר. AquaMaof היא חברת טכנולוגיה ישראלית שמשנה את עולם ייצור הדגים ומאפשרת לגדל אותם על היבשה, במיתקנים סגורים וקרוב לשוק. החברה פיתחה ומשווקת טכנולוגיה ידידותית לסביבה, חסכונית באנרגיה הממחזרת כמעט 100% מהמים ומאפשרת לגדל דגים טבעיים, טעימים, בלי אנטיביוטיקה וחיסונים כמעט בכל מקום בעולם ובכל מזג אוויר. iShence מסייעת לחקלאים לממש את מלוא הפוטנציאל של הצמחים שלהם בחקלאות בחממות, באמצעות פתרון המבוסס על שילוב של חומרה ותוכנה, כדי למקסם תפוקה של תהליכי הגידול. כל זאת על ידי צמצום השימוש במשאבים ומקסום היבול בצורה עקבית. CropX – פיתחה טכנולוגיה מאפשרת תכנון מדויק יותר של תוכניות ההשקיה והדישון המסייע לחסוך במשאבים ולהגדיל את היבול. הפתרון משלב בין מידע מחיישני קרקע ייחודיים שהחברה מפתחת בעצמה, לבין נתוני חישה מרחוק ומקורות חיצוניים כגון תצלומי לווין, תחזיות מזג אוויר ועוד. TAP – מובילה עולמית בפתרונות הידרופוניים לירקות עלים. חברת הבת, TAPKIT מאפשרת לחקלאים בעלי משקים קטנים, מלונות, בתי ספר ועוד, חממות קטנות המנגישות בקלות פתרונות Farm to table. 2Bfresh – מייצרת ומייצאת מיקרו-עלים איכותיים המספקים תזונה בריאה, טעימה וטריה. Kinneret Innovation Center - מרכז כנרת לחדשנות יצר אקוסיסטם שיודע בצורה יעילה ללוות, לטפח ולהשקיע במיזמים טכנולוגיים בתחומי האגריטק, ווטרטק, וקיימות. זאת על ידי חיבורים האקדמיה והשחקנים המובילים באגריביזנס בישראל ובעולם ותשתיות הכוללות מעבדות, וחוות ניסוי מתקדמות. חברות נוספות שישתתפו בכנס הן Tie Up Farming, AMSTAF UGV, Ramat Negev Research and Development, Fortephest, Tevatronic Ltd, BioCloud, AKOLogic, Project Bar Group, Rilbite, Wadis.