שירלי פינטו: לא סופרים אנשים עם מוגבלויות פינטו השיקה תכנית לקידום אנשים עם מוגבלויות, "זו אוכלוסיה גדולה עם אפס התייחסות. כולי תקווה שבכנסת הקרובה אפעל לשינוי מקיף" ערוץ 7 ,

צילום: דוברות we can שירלי פינטו שירלי פינטו, חירשת דוברת שפת הסימנים, מנכ״לית מרכז We can לקידום אנשים עם מוגבלויות השיקה השבוע תוכנית לקידום אנשים עם מוגבלויות. התוכנית מפרטת כיצד ניתן להגיע לשינוי ולשילוב מיטבי של אנשים עם מוגבלויות המהווים כ-2 מיליון איש בחברה הישראלית. "לצערי במדינת ישראל אף אחד לא סופר את האוכלוסייה הזו, אנחנו צריכים להתחנן שיסתכלו עלינו, צריכים להתחנן שידברו איתנו, זה לא צריך להיות ובוודאי לא צריך לקרות", ציינה. לדבריה, "זו אוכלוסיה כל כך גדולה עם אפס התייחסות. כולי תקווה שבכנסת הקרובה אפעל לשינוי מקיף בכל תחומי החיים, בחינוך, בבריאות, בתעסוקה. הרווח בשילוב הזה הוא של מדינת ישראל ושל האוכלוסייה כולה".