נפתחה ההרשמה לחידון התנ"ך הארצי לילדים

חידון התנ"ך הארצי לילדים בסימן 'כי אני יהודי' מתקיים זו השנה התשיעית ביוזמת תנועת הנוער אריאל וישודר בשידור חי בערוץ 7.

התנועה מזמינה את ילדי ישראל להשתתף בחידון ששמונה מהזוכים והזוכות בו בשנים קודמות הגיעו למעמד של חתנים וסגנים בחידון התנ"ך העולמי לנוער.

החידון ייערך בשלושה שלבים. השלב הסניפי-מקומי בכ"ז בשבט באופן מקוון, השלב המחוזי בכ"ב באייר והחידון הארצי בכ"א בתמוז.

ההרשמה מתאפשרת עד יום שלישי כ' בשבט



לחניכי התנועה: הרשמה מוזלת של 30 ₪ באתר התנועה. לילדי הציבור כללי: הרשמה בעלות של 60 ₪ בלחיצה כאן

מזכ"ל תנועת הנוער אריאל דביר עמיאור: "חידון התנ"ך לילדים מתקיים למעלה מ-40 שנים. בשנים האחרונות פתחנו אותו לכלל ילדי ישראל מתוך רצון להגדיל ולחזק את לימוד התורה בעם ישראל.

דווקא בימים כאלו של סגר זה הזמן של הילדים לפתוח תנ"ך ופשוט ללמוד תורה באהבה גדולה.

כולם מוזמנים".



לפרטים נוספים, רשימת סניפי התנועה, דוגמאות לשאלונים ועדכונים שוטפים באתר התנועה

