מכינת עטרת פועלת להרחבת האחיזה בלב ירושלים

מכינת עטרת ירושלים קיימת מזה 29 שנה בלב ליבה של העיר העתיקה סמוך למקום המקדש.

בתוך המכינה התלמידים נבנים בתורה ויראת שמים ובנוסף עוסקים בהכנות כושר לקראת שירות צבאי משמעותי.

המכינה מעניקה לבוגריה את המבט וההשקפה הנכונה של הזמן והתקופה מתוך מבט של תורה על מנת לאפשר להם להיות פועלים ותורמים למקומות יגיעו בחברה הישראלית.

ללימודים בעטרת מגיעים בחורים באחת התקופות המשמעותיות של חייהם. הם יכולים לשאול את כל השאלות שמעסיקות אותם, כל אחד במקומו. המכינה רואה בלימוד שבתוך כתלי בית המדרש ובהיאחזות סמוך למקום המקדש כשליחות עבור כלל האומה, ומתוך שליחות זו שואבת את כוחה לעוד דורות של תלמידים ובוגרים.

הרב אוהד מקייטן, ראש המכינה, מדגיש את הקו הזה: "הצוות כאן נותן מענה מאוד מדויק וייחודי לכל תלמיד כדי להתאים את הלימוד לעולם הפנימי שלהם, ומתוך הקשר העמוק והאמון הגדול שנוצר עם הצוות, הם פונים לבנות את עולמם הרוחני ויראת השמים שלהם מתוך אהבה ושמחה. הבחורים מפתחים אהבת תורה ולומדים ומבררים בכנות ובפתיחות בשיעורים ובחברותיות ביניהם".

כמו כן, המכינה שואפת לקיים קו כלל ישראלי עם אידיאולוגיה עמוקה של כבוד לכל אדם מישראל בין שמסכימים איתו ובין שלא ושיתוף פעולה עם האומה כולה, עם המדינה והצבא.

לדבריו של הרב מקייטן "ההכנה לשירות משמעותי בצבא מתפתחת בעיקר בלימוד בבית המדרש יחד עם בירור סוגיות צבאיות, אימונים גופניים, הכנות לגיבושים, פעילויות ומפגשים אישיים עם לוחמים; הבחורים מגיעים לשירות בצה"ל מתוך תחושת אתגר של שליחות משמחת ומעצימה. בזכות ההשקעה בכל חניך, בוגרינו ממשיכים להגיע למכינה שמהווה מעין בית שני עבורם לשנים ארוכות מעבר לתקופת הלימודים במכינה ובשירות הצבאי".

חיים את ההיסטוריה הלכה למעשה

בהיותה המכינה הרביעית שהוקמה בארץ, המיקום שנבחר לה הוא בלב של עם ישראל, בעיר העתיקה, בבית "שערי הכותל" כ-20 מטרים מרחבת הכותל המערבי. הרב אוריאל בוטבול מספר על הייחודיות של מיקום המכינה "המכינה הזאת היא מכינה ירושלמית , זה הלב והעיקר, ירושלים על כל גווניה ומובניה. מכך מושפע אופן הלימוד בה בבחינת רוחב הדעת ועומק הדעה היוצאת מירושלים".

מבנה המכינה ממוקם על המסלול שעליו רצו גדודי הצנחנים לכיוון שער האריות תחת צליפות והפגזה במלחמה לשחרור הכותל המערבי. ארז מסעוד מדריך ורכז שבושים מדבר על החיבור היומיומי להיסטוריה של העיר: "אנחנו בית המדרש הכי קרוב לקודש הקודשים, התלמידים שנמצאים פה זוכים ללכת מהחדרים למכינה על אותו השביל שרץ בו הרב גורן במלחמת ששת הימים".

במיוחד בתקופה המאתגרת הזו, המכינות הקדם צבאיות בישראל מקיימות קמפיין גיוס המונים, ומתאחדות בפרויקט משותף על מנת להרחיב את פעילותן, לממש את הערכים שלהן, ולהמשיך להנגיש את המכינות עבור בעלי מוגבלויות ולשלב צעירים נוספים מחו"ל ומהפריפריה. בפרויקט משתתפות 14 מכינות קדם צבאיות, אשר לכל אחת מטרה ייחודית לקדם

