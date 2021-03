צפו: חללית של SpaceX התפוצצה לאחר שנחתה An unmanned SpaceX Starship prototype SN10 explodes on the ground after carrying out what seemed like a good flight and landi ערוץ 7 ,

אב-טיפוס של רקטה של חברת SpaceX התפוצץ הלילה (חמישי) במדינת טקסס שבארצות הברית, כשלוש דקות לאחר שנחת בהצלחה על משטח הנחיתה. טרם ברור מה הוביל להתפוצצות והתלקחות הרקטה, המכונה SN10. הרקטה היא אב-טיפוס של החללית "סטראשיפ" של SpaceX, המיועדת לשגר לוויינים ובני אדם למסלול סביב כדור הארץ. הניסוי הלילה היה הפעם הראשונה שבה רקטת סטראשיפ מצליחה לנחות בהצלחה, לאחר שני ניסיונות קודמים שכשלו בחודשים האחרונים. בחודש שעבר התרסקה הרקטה SN9 בעת שניסתה לנחות. חללית נוספת התרסקה בחודש דצמבר בניסיון שיגור דומה.