מועמדי ''הציונות הדתית'' בגוש עציון: זאת ארצנו ואנו ננצח מועמדי המפלגה בראשות בצלאל סמוטריץ' התחייבו להיאבק בהשתלטות הפלסטינית בשטחי C. ראש מועצת גוש עציון שלמה נאמן: "מדובר במלחמה על נכס לאומי". ערוץ 7 ,

צילום: דוברות מועמדי ''הציונות הדתית'' בגוש עציון מועמדי מפלגת הציונות הדתית בראשות ח״כ בצלאל סמוטריץ׳ הגיעו היום (חמישי) לסיור בגוש עציון ואפרת, שם בחנו את הנזקים והסכנות של השתלטות הפלסטינים בשטחי C המתוקצבת בידי הרשות הפלסטינית והאיחוד האירופי. את הסיור הובילו ראש מועצת גוש עציון שלמה נאמן, מנכ"ל רגבים מאיר דויטש ומועמדת הרשימה ומי שניהלה את שדולת ארץ ישראל בכנסת חברת הכנסת לשעבר אורית סטרוק. מועמדי הרשימה בהם עו״ד מיכל וולדיגר, עו״ד שמחה ועו״ד רחלי צינקין החלו את הסיור בתצפית בהר גילה, המשיכו לביקור בחוות נווה אורי בנחל חלץ וצפו בבניה הבלתי חוקית באפרת צפון וסמוך לנוקדים. יו"ר הציונות הדתית ח״כ בצלאל סמוטריץ' ומי שכיהן בכנסת האחרונה כיו"ר שדולת ארץ ישראל אמר בביקור: ״המערכה על שטחי C בנויה על סור מרע ועשה טוב. מדינת ישראל חייבת לאכוף ולמנוע את מאמצי ההשתלטות של הרשות הפלסטינית בגיבוי בינלאומי על השטחים הפתוחים ביהודה ושומרון, אבל הרבה מאוד עשה טוב. עשה טוב זה עוד ישובים ועוד שכונות ועוד חוות ועוד חקלאות ועוד תפיסת קרקע. המתיישבים החלוצים עושים את זה בשיניים''. לדברי סמוטריץ', ''המדינה צריכה לעשות הרבה יותר. גם בתחום ההסדרה, החוק והמשפט וגם בתחום התקציב והסיוע. זאת המחויבות שלנו בממשלה הבאה ובשנים הקרובות. זו ארצנו ואנחנו ננצח במערכה הזאת בעזרת ה' ובעזרת עבודה קשה של כולנו". ראש המועצה האזורית גוש עציון שלמה נאמן הודה למועמדי הציונות הדתית על הביקור ואמר: "המשימה שלנו היא שמירה על אדמות הלאום. מדובר בנכס לאומי. הממשלה שהיתה וזאת שתקום חייבות לקחת את הנושא כמשימה לאומית, כמלחמה של ממש. אנחנו מקווים שהציונות הדתית תחזק את המרכיבים הלאומיים והערכיים של הממשלה הבאה". מנכ״ל רגבים מאיר דויטש: "אנחנו מפסידים במלחמה על יהודה ושומרון. אם מדינת ישראל לא תתעשת לאלתר, מחוסר המעש שלה מול ההשתלטות של הרשות הפלסטינית על השטחים הפתוחים ביהודה ושומרון, לא יהיה ניתן להשיב את הגלגל לאחור. אנו דורשים מחברי הכנסת והשרים הציוניים, להבין את גודל האירוע ולפעול בכל הכלים העומדים לרשותם, כדי למגר את ההשתלטות הפלסטינית".