רגב מסתערת על הציונות הדתית "מי שרוצה ממשלת ימין חזקה ויציבה יחד עם הציונות הדתית ויש לנו הזדמנות היסטורית לעשות את זה, צריך לבוא ולהצביע לימין", אמרה השרה ערוץ 7 ,

שרת התחבורה והבטיחות הדרכים מירי רגב התראיינה לועידת "המלחמה השקטה" של מקור ראשון ועמותת רגבים הנערכת הבוקר (שני) והתייחסה בפתח הדברים לנושא ההשתלטות הפלסטינית על שטחי C. בראיון לכתבת הפוליטית של העיתון עטרה גרמן סיפרה השרה רגב לראשונה על הקמת סיירת פקחים כנגד חריגות בניה של פלסטינים בשטחי C- "האינטרס הלאומי זה לשמור ולפתח את שטחי c. אין ספק שאנחנו צריכים לעשות את כל מה שניתן כדי למנוע את אותה השתלטות פלסטינאית על שטחי c". "אני חייבת לבשר לכם, אמנם זה לא תחת משרדי, אבל זו בשורה למקור ראשון, שהסתיים מכרז קול קורא של פקחי תנועה, סיירת פקחי תנועה בשטח של המשרד להתיישבות, של צחי הנגבי, שאותה סיירת שמתואמת עם הרשויות, תוכל ללכת ולצלם את אותם חריגות בניה בשטח, להעביר את זה למינהל האזרחי ולטפל בזה בהתאם לצורך הנקודתי שיעלה בשטח", ציינה רגב. לדבריה, "זאת עשיה, זאת פעם ראשונה, זה לא היה בעבר, מעולם לא הייתה סיירת של פקחים שהלכו ובדקו את הקרקע בשטחי סי וזה מה שקורה היום." רגב הטילה וטו על הסדרת ההתיישבות הבדואית בדרום עד שתאושר הסדרת ההתיישבות הצעירה- "אני זאת שהייתי הראשונה בישיבת הממשלה להגיד לבני גנץ שאנחנו לא נתמוך בהסדרת ההתיישבות הבדואית בדרום, לא שיש לי איזה דבר, עד שלא נפעל להסדרת ההתיישבות הצעירה. עד היום בגלל פריטטי- שמה פריטטי, בגלל שאי אפשר לקבל החלטות, זאת הסיבה שאנחנו צריכים ממשלה יציבה חזקה ימנית, לא הצלחנו להעביר את ההחלטה של ההתיישבות הצעירה." באשר לנושא החלת הריבונות ציינה רגב, "אנחנו מקדמים את ההתיישבות ביהודה ושומרון. מקדמים ריבונות דה פקטו בשטח יהודה ושומרון. הריבונות היא ממש על השולחן. האינטרסים הלאומיים והביטחוניים של מדינת ישראל ידועים לנו , אין מי שמקדם אותם ומוביל אותם יותר מרה"מ נתניהו. רק ממשלת ימין יציבה בראשותו של נתניהו תמשיך להוביל." על הבירוקרטיה בנושא הבניה ביו"ש אמרה רגב, "אלו דברים שנמצאים במשרד הביטחון תחת המנהל האזרחי. היה שר בטחון כזה- קוראים לו בנט, לא ראיתי שהוא עשה משהו. אני חצי שנה במשרד הזה. תראי כמה פרויקטים הצלחתי לעשות. בלדבר ולצייץ הוא כנראה טוב, בלעשות-הרבה פחות". בהמשך קראה השרה למצביעי מהציונות הדתית שלא להצביע למפלגת 'ימינה', "כל קול שהולך לבנט הולך ללפיד. מי שמהציונות הדתית חושב להצביע לבנט יבין שהקול שלו הולך לאיבוד לטובת לפיד, ומי שרוצה ממשלת ימין חזקה ויציבה יחד עם הציונות הדתית ויש לנו הזדמנות היסטורית לעשות את זה, צריך לבוא ולהצביע לימין".