השאלה שהוציאה את אחמד טיבי מהכלים

צילום: Yonatan Sindel/Flash90, יונתן ולצר/TPS ניקול ראידמן, אחמד טיבי ח"כ אחמד טיבי (הרשימה המשותפת) נשאל שאלה בתכנית 'הקול של ניקול' המשודרת בערוץ 24 שגרמה לו להתעצבן מאוד. המראיינת, ניקול ראידמן, שאלה את ח"כ טיבי איך יגיב אם הבת שלו תרצה להתחתן עם יהודי. "זו השאלה המטומטמת ביותר של כל עיתונאי ישראל שמראיין אותי", תקף טיבי. ראידמן ביקשה שיסביר מדוע הוא מגיב כך. "בחיים לא שאלו את אהוד ברק או את נתניהו אם הבן שלך יתחתן עם מוסלמית. זה סטראוטיפי". לבסוף בחר ח"כ טיבי לא להתחמק, וענה תשובה. "למרות שמדובר באהבה, היא גם לא תתחתן עם בודהיסטי. היא תתחתן עם ערבי מוסלמי כמו שהיא אמרה ואני אוהב מה שהיא אמרה". View this post on Instagram A post shared by Nicol Raidman (@nicolraidman)