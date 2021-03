קרן Group 11 של דובי פרנסס מגייסת מעל 120 מיליון דולר בתוך 90 יום קרן Group 11 האמריקאית הודיעה על סגירה ראשונה של מעל 120 מיליון דולר לקרן הפינטק החמישית שלה. ערוץ 7 ,

צילום: גיא מדור דובי פרנסס קרן Group 11 האמריקאית הודיעה על סגירה ראשונה של מעל 120 מיליון דולר לקרן הפינטק החמישית שלה לאחר שלפני שלושה חודשים הודיעה על כוונתה לגייס 100 מיליון דולר. הקרן מעוגנת על ידי המשקיעים המוסדיים קבוצות מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים, והראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים. אליהם הצטרפו מנורה מבטחים החזקות, מור בית השקעות, הכשרה חברה לביטוח, חברת ניהול ההשקעות True Capital Management ומספר Family Office מארה"ב וישראל. חלק מיחידות ההשתתפות בקרן תונפקנה בבורסת תל אביב דרך זירת מסחר ה TASE UP. בשל הביקושים הרבים Group 11 מגדילה את גודל הקרן על מנת לאפשר גם את השתתפותם של משקיעים כשירים ישראלים, שיוכלו להצטרף לקרן בטרם העליה למסחר בתחילת חודש אפריל. Group 11 הוקמה בשנת 2012 על ידי השותף המנהל דובי פרנסס ומנהלת כיום נכסים בשווי של למעלה מ- 400 מיליון דולר. סכום יוצא דופן בהתחשב בכך שמדובר על קרן המנוהלת על ידי מנהל יחיד. בדומה לקרנות הקודמות שלה גם הקרן החמישית תשקיע בעיקר בחברות תוכנה פיננסיות, הפועלות בעמק הסיליקון ושלמרביתן מייסדים ישראליים או מרכזי פיתוח בישראל. בין ההשקעות המוקדמות שביצעה Group 11 ניתן למנות חברות טכנולוגיה פורצות דרך שהגיעו לשווי של מיליארדי דולרים. ביניהן: TripActions שהגיעה לפני חודש לשווי של 5 מיליארד דולר, Next Insurance המגייסת הון לפי שווי של 4 מיליארד דולר, Tipalti שהגיעה לשווי של מעל ל-2 מיליארד דולר, Papaya Global שהגיעה החודש לשווי של 1.2 מיליארד דולר וחברות צומחות נוספות ביניהן EquityBee, HomeLight, Lili Banking, Sunbit. לדברי דובי פרנסס, מייסד Group 11: "אנו רואים מגמות בשוק הפיננסיים של מעבר לדיגיטציה המתעצמות עם השנים. מגמות אלו הואצו עוד יותר בעקבות מגפת הקורונה ואנו צופים שהזינוק המואץ שעובר תחום הפינטק עוד יימשך בשנים הבאות. Group 11 עומדת מזה כעשור בחזית מהפכה זו, כשותפה להתפתחות של חברות מגדירות קטגוריה בתחום הפינטק ונכללת באחוזון העליון - טופ 1% מבחינת ביצועי קרנות.״ ״אנו משקיעים בעיקר בחברות מבוססות בארה"ב, אך כ- 70% מהתיק שלנו צמח מחברות עם מייסדים ישראלים או מרכזי פיתוח בישראל. לכן באופן טבעי אנו שמחים לצרף את מרבית המשקיעים המוסדיים הגדולים בישראל. רוח החדשנות הנעוצה בדנ"א של Group 11 מובילה אותנו בדרך בה לא הלכו לפנינו קרנות הון סיכון. אנו גאים להיות הקרן הראשונה שמאפשרת למשקיעים ישראלים נגישות, שקיפות וסחירות דרך בורסת תל אביב", אמר פרנסס. גיא פישר, מנהל חטיבת ההשקעות במגדל ביטוח, ציין כי: "בהמשך להודעה על הקמת זרוע השקעות הפינטק החדשה שלנו, שצפויה להשקיע 1.5-2 מיליארד דולר בתחום בשנתיים הקרובות, היה זה טבעי להשקיע וליצר שותפות עם צבר החברות המרשים שיש ל- Group 11 בפורטפוליו הפינטק שלהם. בנוסף אנו גאים להיות המשקיעים הראשונים באפיק ההשקעה הסחיר והחדשני של TASE UP". סמי בבקוב, מנהל חטיבת ההשקעות בהראל, מסר: "ההחלטה להשקיע בקרנות 4 ו- 5 של Group 11 הינה חלק מהאסטרטגיה של הראל להרחיב את ההשקעות בחברות טכנולוגיה בתיק הפרייבט אקוויטי שמניב תשואה טובה למבוטחים. ההשקעות של הראל בטכנולוגיה מגוונות סקטוריאלית, תוך התמקדות, בין היתר, בתחום הפינטק , שבו בשנים האחרונות מתגבשת מובילות משמעותית בקרב חברות ישראליות, להערכתנו, Group 11 מהווה שותף טוב לנצל מובילות זו. ''השקעה זו מצטרפת להשקעות נוספות בקרנות הון סיכון מובילות בארץ ובעולם ולהשקעות ישירות בחברות הון סיכון שיוצרות פוטנציאל רווח משמעותי למבוטחי הראל". בבקוב הוסיף כי "הראל שמחה לתרום בהשקעה זו גם למטרות הבורסה בקידום פלטפורמת המסחר TASE UP".