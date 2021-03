שרולי ונתנאל שרו לילד יוסף מרדכי קדוש ז"ל היוצרים שרולי ברונכר ונתנאל ישראל בביצוע מרגש לזכרו של הילד יוסף מרדכי קדוש ז"ל שנאבק ארבע פעמים במחלת הסרטן בחייו הקצרים. יהונתן גוטליב - ערוץ 7

היוצרים שרולי ברונכר ונתנאל ישראל, המוכרים כצמד "'שרולי ונתנאל", הוציאו היום (שני) שיר מרגש לזכרו של הילד יוסף מרדכי קדוש ז"ל שנפטר ממחלת הסרטן. בין שני המוזיקאים ויוסף מרדכי נוצר חיבור עמוק עוד בחייו. הם הוציאו לכבודו שיר והקדישו אותו לרפואתו ונשארו עימו בקשר במספר הזדמנויות. בבית החולים, מספר שעות לפני שנשמתו של יוסף מרדכי עלתה לגן עדן, הם הגיעו לשיר לו את השיר שהוציאו לכבודו ונפרדו ממנו. הוא נפטר בגיל 14. כשהיה בן שלוש שנים התגלתה אצלו מחלת הסרטן בפעם הראשונה. יוסף מרדכי ניצח את המחלה שלוש פעמים אך בפעם הרביעית היא הכריעה אותו. משפחתו וקרוביו מעידים כי הקפיד לומר בכל עת: "כל מה שעושה ה' הכל לטובה".